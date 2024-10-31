Тюменских водителей предупредили об опасности на дороге

Снег будет идти весь день 1 ноября
На улицах Тюмени ожидается ухудшение погодных условий. На город опустился дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Внимание! Сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, на дорогах скользко», — сообщили в ведомстве.
Водителей просят сбавить скорость и увеличить дистанцию. Снег, по прогнозам синоптиков, продлится весь день.
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