31 октября 2024

Тюменских водителей предупредили об опасности на дороге

В Тюмени 1 ноября ожидается мокрый снег с дождем
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег будет идти весь день 1 ноября
Снег будет идти весь день 1 ноября Фото:

На улицах Тюмени ожидается ухудшение погодных условий. На город опустился дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Внимание! Сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, на дорогах скользко», — сообщили в ведомстве.

Водителей просят сбавить скорость и увеличить дистанцию. Снег, по прогнозам синоптиков, продлится весь день.

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На улицах Тюмени ожидается ухудшение погодных условий. На город опустился дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Внимание! Сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, на дорогах скользко», — сообщили в ведомстве. Водителей просят сбавить скорость и увеличить дистанцию. Снег, по прогнозам синоптиков, продлится весь день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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