Жительница Лангепаса (ХМАО) получила две платежки на разные суммы с интервалом в пару часов, после чего запросила уточнений у ООО «Проминформ Технологии», которому городские власти передали сети водоснабжения в управление. Женщине пришел официальный ответ от сотрудника компании Владислава Шелепова, который решил сострить и написал, что «понимание простых бухгалтерских вопросов на планете Земля спутал ретроградный Меркурий». Скриншоты переписки передал в редакцию URA.RU анонимный источник.
«Возможно, предыдущая рассылка счетов внесла какой-то диссонанс в Ваше, несомненно, тщательно выстроенное информационное пространство. Прошу прощения за необходимость пояснять очевидное, но я все же поясню — второй направленный счет является исправлением первого. Вероятно, это вызвано влиянием ретроградного Меркурия, который, как видно, спутал не только звездные карты, но и понимание простых бухгалтерских вопросов на планете Земля. Надеюсь, что это письмо не стало причиной ненужного стресса или, упаси бог, перегруженности почтового ящика. Если же оно каким-то образом мешает вам, могу посоветовать добавить его в спам. Это, возможно, решит многие проблемы, и Вам больше не придется получать подобные разъяснения от моего адреса», — гласил ответ Шелепова.
По данным источника URA.RU, Владислав Шелепов — сын главы ООО «Конор» Сергея Шелепова. «Конор», согласно данным из ЕГРЮЛ, является учредителем компании «Проминформ Технологии». «Отец Шелепова считается вхожим в так называемый „лангепасский клан“ экс-мэра Сургута Андрея Филатова. Вместе с его соратником — вице-спикером думы Лангепаса Максимом Сычевым — Шелепов-старший был учредителем ЧОП „Базальтплюс“. Шелепов-младший ранее судился с этой жительницей, которая оскорбила его из-за, на ее взгляд, некорректных расчетов за воду», — отмечает инсайдер.
Данные о «Базальтплюс» имеются в ЕГРЮЛ. Шелепов и Сычев действительно были его учредителями. Организация ликвидирована.
Журналистам удалось связаться с потребительницей, получившей ответ Шелепова. «Я живу в частном секторе, и у меня с ними прямой договор. И на протяжении десяти лет я, как потребитель, получаю квитанции с ошибками, причем, ошибки эти не в мою пользу. В прошлом году мне пришла подобная квитанция, а мы работаем в одном здании, но в разных организациях. Я пришла возмущаться, а Шелепов заявил в мою сторону „если бы я был такой умный, я бы не был такой бедный“. Естественно, я на эмоциях отправила его в „эротическое путешествие“. Был суд, мне присудили штраф. После этого я всегда внимательно смотрю платежки — правомерное начисление или нет, ЖКХ сейчас очень дорогое», — прокомментировала женщина. Она пояснила, что сумма второй квитанции вдвое меньше, чем первой, и хотела уточнить, по какому именно из квитков необходимо платить.
Шелепов в беседе с корреспондентом агентства отказался комментировать свой ответ абоненту и фразы о ретроградном Меркурии. В компанию «Проминформ Технологии» направлен запрос. Ответ на момент написания новости не поступил.
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