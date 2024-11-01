01 ноября 2024

В Тюмени назвали три вакансии для ленивых

Самыми ленивыми профессиями в Тюмени признаны уборщики и консьержи
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакансии не требуют особых навыков и специального образования
Вакансии не требуют особых навыков и специального образования Фото:

Самыми «ленивыми» в Тюмени признаны вакансии гардеробщика, консьержа и тайного покупателя. Рейтинг профессий, для которых не нужно получение образования, сообщают в рассылке аналитики hh.ru.

«Зарплаты на таких вакансиях обычно не превышают 20 тысяч рублей. Однако, в дорогих заведениях и элитных домах работа консьержа или гардеробщика может быть оценена и в 80-90 тысяч», — отмечают эксперты.

Сообщается, что самой низкооплачиваемой является работа тайного покупателя. Несмотря на указываемый в вакансии доход в 20 тысяч рублей, рассчитывать на 10 чаще всего не стоит.

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Самыми «ленивыми» в Тюмени признаны вакансии гардеробщика, консьержа и тайного покупателя. Рейтинг профессий, для которых не нужно получение образования, сообщают в рассылке аналитики hh.ru. «Зарплаты на таких вакансиях обычно не превышают 20 тысяч рублей. Однако, в дорогих заведениях и элитных домах работа консьержа или гардеробщика может быть оценена и в 80-90 тысяч», — отмечают эксперты. Сообщается, что самой низкооплачиваемой является работа тайного покупателя. Несмотря на указываемый в вакансии доход в 20 тысяч рублей, рассчитывать на 10 чаще всего не стоит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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