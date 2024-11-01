В Тюмени назвали три вакансии для ленивых

Вакансии не требуют особых навыков и специального образования
Самыми «ленивыми» в Тюмени признаны вакансии гардеробщика, консьержа и тайного покупателя. Рейтинг профессий, для которых не нужно получение образования, сообщают в рассылке аналитики hh.ru.
«Зарплаты на таких вакансиях обычно не превышают 20 тысяч рублей. Однако, в дорогих заведениях и элитных домах работа консьержа или гардеробщика может быть оценена и в 80-90 тысяч», — отмечают эксперты.
Сообщается, что самой низкооплачиваемой является работа тайного покупателя. Несмотря на указываемый в вакансии доход в 20 тысяч рублей, рассчитывать на 10 чаще всего не стоит.
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