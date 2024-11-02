02 ноября 2024

В Курганской области скончался заслуженный учитель РСФСР. Фото

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Виктор Григорьевич скончался на 88-м году жизни Фото:

В Целинном округе Курганской области на 88-м году жизни скончался заслуженный учитель РСФСР Виктор Полетаев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«На 88-м году жизни скончался известный целинник, почетный гражданин Целинного округа Виктор Полетаев. Виктор Григорьевич родился 18 февраля 1937 года и всю жизнь отдал образованию молодежи. Он начал свой трудовой путь с учителя, затем возглавил Целинную среднюю школу имени Н. Д. Томина, удостоившись звания „Заслуженный учитель РСФСР“», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

В 1990-е годы мужчина руководил профессиональным училищем №36, работал заведующим отделом образования администрации Целинного округа. Он был награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда».

Виктор Григорьевич Полетаев скончался на 88-м году жизни
Виктор Григорьевич Полетаев скончался на 88-м году жизни
Фото:

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В Целинном округе Курганской области на 88-м году жизни скончался заслуженный учитель РСФСР Виктор Полетаев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «На 88-м году жизни скончался известный целинник, почетный гражданин Целинного округа Виктор Полетаев. Виктор Григорьевич родился 18 февраля 1937 года и всю жизнь отдал образованию молодежи. Он начал свой трудовой путь с учителя, затем возглавил Целинную среднюю школу имени Н. Д. Томина, удостоившись звания „Заслуженный учитель РСФСР“», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». В 1990-е годы мужчина руководил профессиональным училищем №36, работал заведующим отделом образования администрации Целинного округа. Он был награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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