В Целинном округе Курганской области на 88-м году жизни скончался заслуженный учитель РСФСР Виктор Полетаев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«На 88-м году жизни скончался известный целинник, почетный гражданин Целинного округа Виктор Полетаев. Виктор Григорьевич родился 18 февраля 1937 года и всю жизнь отдал образованию молодежи. Он начал свой трудовой путь с учителя, затем возглавил Целинную среднюю школу имени Н. Д. Томина, удостоившись звания „Заслуженный учитель РСФСР“», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».
В 1990-е годы мужчина руководил профессиональным училищем №36, работал заведующим отделом образования администрации Целинного округа. Он был награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Виктор Григорьевич Полетаев скончался на 88-м году жизни
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В Целинном округе Курганской области на 88-м году жизни скончался заслуженный учитель РСФСР Виктор Полетаев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «На 88-м году жизни скончался известный целинник, почетный гражданин Целинного округа Виктор Полетаев. Виктор Григорьевич родился 18 февраля 1937 года и всю жизнь отдал образованию молодежи. Он начал свой трудовой путь с учителя, затем возглавил Целинную среднюю школу имени Н. Д. Томина, удостоившись звания „Заслуженный учитель РСФСР“», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». В 1990-е годы мужчина руководил профессиональным училищем №36, работал заведующим отделом образования администрации Целинного округа. Он был награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда».