Володин дал старт законопроекту о полном запрете вейпов

Володин направил в Госдуму законопроект о полном запрете вейпов
© Служба новостей «URA.RU»
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Володин направил законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них
Володин направил законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил на рассмотрение в Комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Инициатива, предложенная представителями фракции КПРФ, предусматривает запрет как оптовой, так и розничной торговли этими товарами.

«Володин направил <...> законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них», — сообщается в telegram-канале Госдумы. Законопроект предусматривает запрет на продажу «никотина, включая его синтетические формы, и продукты его производства, такие как никотиновые соли, а также жидкости с содержанием никотина и без него и устройства для их использования», — указывается в тексте документа. Цель данной инициативы — предотвратить распространение никотиновой зависимости среди граждан.

Ранее Государственная Дума сообщала о планах рассмотрения серии законопроектов, целью которых является усиление наказания за реализацию вейпов, электронных сигарет и другой табачной продукции несовершеннолетним. Нарушителям грозит введение штрафов до двух миллионов рублей, а также возможность уголовного преследования.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил на рассмотрение в Комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Инициатива, предложенная представителями фракции КПРФ, предусматривает запрет как оптовой, так и розничной торговли этими товарами. «Володин направил <...> законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них», — сообщается в telegram-канале Госдумы. Законопроект предусматривает запрет на продажу «никотина, включая его синтетические формы, и продукты его производства, такие как никотиновые соли, а также жидкости с содержанием никотина и без него и устройства для их использования», — указывается в тексте документа. Цель данной инициативы — предотвратить распространение никотиновой зависимости среди граждан. Ранее Государственная Дума сообщала о планах рассмотрения серии законопроектов, целью которых является усиление наказания за реализацию вейпов, электронных сигарет и другой табачной продукции несовершеннолетним. Нарушителям грозит введение штрафов до двух миллионов рублей, а также возможность уголовного преследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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