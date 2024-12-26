Володин дал старт законопроекту о полном запрете вейпов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил на рассмотрение в Комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Инициатива, предложенная представителями фракции КПРФ, предусматривает запрет как оптовой, так и розничной торговли этими товарами.
«Володин направил <...> законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них», — сообщается в telegram-канале Госдумы. Законопроект предусматривает запрет на продажу «никотина, включая его синтетические формы, и продукты его производства, такие как никотиновые соли, а также жидкости с содержанием никотина и без него и устройства для их использования», — указывается в тексте документа. Цель данной инициативы — предотвратить распространение никотиновой зависимости среди граждан.
Ранее Государственная Дума сообщала о планах рассмотрения серии законопроектов, целью которых является усиление наказания за реализацию вейпов, электронных сигарет и другой табачной продукции несовершеннолетним. Нарушителям грозит введение штрафов до двух миллионов рублей, а также возможность уголовного преследования.
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