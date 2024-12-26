Мигрантам приготовили неприятный подарок на Новый год

С 1 января 2025 года вступят в силу новые правила пребывания иностранных граждан в России. Теперь максимальный срок временного пребывания без визы составит 90 суток в течение одного календарного года. Об этом сообщили в МИД РФ.
«1 января 2025 г. вступают в силу п. 2 ст. 7 и п. 3 ст. 11 федерального закона от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, — уточняется в официальном сообщении дипведомства. В соответствии с нововведениями срок пребывания мигрантов сокращается до 90 суток в течение года вместо 90 суток в течение 180 дней.
Ранее сообщалось о резком увеличении выданных мигрантам разрешений на работу в России. За девять месяцев 2024 года их количество выросло почти на 40% и составило 120 тысяч одобренных заявок. СМИ отмечали, что увеличение разрешений связано с дефицитом на рынке труда.
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