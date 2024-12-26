26 декабря 2024

Мигрантам приготовили неприятный подарок на Новый год

Россия ограничит пребывание мигрантов без визы до 90 дней с 1 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты смогут пребывать в России не более 90 суток в течение года
Мигранты смогут пребывать в России не более 90 суток в течение года Фото:

С 1 января 2025 года вступят в силу новые правила пребывания иностранных граждан в России. Теперь максимальный срок временного пребывания без визы составит 90 суток в течение одного календарного года. Об этом сообщили в МИД РФ.

«1 января 2025 г. вступают в силу п. 2 ст. 7 и п. 3 ст. 11 федерального закона от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, — уточняется в официальном сообщении дипведомства. В соответствии с нововведениями срок пребывания мигрантов сокращается до 90 суток в течение года вместо 90 суток в течение 180 дней.

Ранее сообщалось о резком увеличении выданных мигрантам разрешений на работу в России. За девять месяцев 2024 года их количество выросло почти на 40% и составило 120 тысяч одобренных заявок. СМИ отмечали, что увеличение разрешений связано с дефицитом на рынке труда.

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С 1 января 2025 года вступят в силу новые правила пребывания иностранных граждан в России. Теперь максимальный срок временного пребывания без визы составит 90 суток в течение одного календарного года. Об этом сообщили в МИД РФ. «1 января 2025 г. вступают в силу п. 2 ст. 7 и п. 3 ст. 11 федерального закона от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, — уточняется в официальном сообщении дипведомства. В соответствии с нововведениями срок пребывания мигрантов сокращается до 90 суток в течение года вместо 90 суток в течение 180 дней. Ранее сообщалось о резком увеличении выданных мигрантам разрешений на работу в России. За девять месяцев 2024 года их количество выросло почти на 40% и составило 120 тысяч одобренных заявок. СМИ отмечали, что увеличение разрешений связано с дефицитом на рынке труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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