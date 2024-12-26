26 декабря 2024

Стало известно о страшном сигнале по поводу упавшего самолета в Актау

Минтранс РК: в авиагавани Актау узнали о взрыве на самолете перед падением
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед крушением самолета в аэропорту узнали о взрыве газового баллона на борту
Перед крушением самолета в аэропорту узнали о взрыве газового баллона на борту Фото:
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До аэропорта Актау довели информацию о взрыве кислородного баллона перед крушением, сообщил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев. Он подчеркнул, что инцидент привел к тому, что пассажиры начали терять сознание.

«В 10:53 руководитель полётов „Ростов“ сообщил дополнительную информацию руководителю полётов вышки „Актау“ о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытии», — цитирует его ТАСС. После получения информации о взрыве, все аварийные службы аэропорта были мгновенно оповещены для подготовки к приему аварийного самолета.

26 декабря спецборт Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находились выжившие в авиакатастрофе в Актау россияне, прибыл в подмосковный Жуковский. Последние новости о скандале — в материале URA.RU.

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До аэропорта Актау довели информацию о взрыве кислородного баллона перед крушением, сообщил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев. Он подчеркнул, что инцидент привел к тому, что пассажиры начали терять сознание. «В 10:53 руководитель полётов „Ростов“ сообщил дополнительную информацию руководителю полётов вышки „Актау“ о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытии», — цитирует его ТАСС. После получения информации о взрыве, все аварийные службы аэропорта были мгновенно оповещены для подготовки к приему аварийного самолета. 26 декабря спецборт Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находились выжившие в авиакатастрофе в Актау россияне, прибыл в подмосковный Жуковский. Последние новости о скандале — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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