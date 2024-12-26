Стало известно о страшном сигнале по поводу упавшего самолета в Актау

До аэропорта Актау довели информацию о взрыве кислородного баллона перед крушением, сообщил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев. Он подчеркнул, что инцидент привел к тому, что пассажиры начали терять сознание.
«В 10:53 руководитель полётов „Ростов“ сообщил дополнительную информацию руководителю полётов вышки „Актау“ о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытии», — цитирует его ТАСС. После получения информации о взрыве, все аварийные службы аэропорта были мгновенно оповещены для подготовки к приему аварийного самолета.
26 декабря спецборт Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находились выжившие в авиакатастрофе в Актау россияне, прибыл в подмосковный Жуковский. Последние новости о скандале — в материале URA.RU.
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