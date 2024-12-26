26 декабря 2024

«Известия»: Россия обратится к другим странам для ремонта ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Для ежегодной замены 2,5% инженерных сетей необходимо 4,5 трлн рублей
Для ежегодной замены 2,5% инженерных сетей необходимо 4,5 трлн рублей Фото:

Министерство строительства России планирует восполнить часть недостающих 4,5 триллиона рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ за счет иностранных инвестиций. Подготовка и подписание соглашений планируются уже в конце 2025 года, следует из плана мероприятий по повышению производительности труда в строительной отрасли.

«Привлечение инвестиций для инфраструктурных проектов повысит производительность труда за счет внедрения передовых технологий, которые используют международные партнеры. Сейчас этот вопрос находится в стадии проработки, она продлится до конца 2025 года», — сообщили в Минстрое газете «Известия».

Какие страны будут участвовать в инвестициях — пока неизвестно. Сама же модернизация коммунальной инфраструктуры — один из приоритетов. Газета подчеркивает, что к 2030 году планируется построить и реконструировать больше двух тысяч объектов водоснабжения и водоподготовки и улучшить качество коммунальных услуг для 20 миллионов человек. Сумма в 4,5 триллиона рублей необходима для обновления 2,5% региональных инженерных сетей и коммуникаций ежегодно.

Более локальный ремонт, а именно в квартирах, можно сделать бесплатно. Службы ЖКХ могут починить общедомовое имущество: магистральный водопровод и стояки, передает RT. То же самое касается и систем отопления — стояки и ответвления от них до первого соединения — имущество дома.

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Министерство строительства России планирует восполнить часть недостающих 4,5 триллиона рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ за счет иностранных инвестиций. Подготовка и подписание соглашений планируются уже в конце 2025 года, следует из плана мероприятий по повышению производительности труда в строительной отрасли. «Привлечение инвестиций для инфраструктурных проектов повысит производительность труда за счет внедрения передовых технологий, которые используют международные партнеры. Сейчас этот вопрос находится в стадии проработки, она продлится до конца 2025 года», — сообщили в Минстрое газете «Известия». Какие страны будут участвовать в инвестициях — пока неизвестно. Сама же модернизация коммунальной инфраструктуры — один из приоритетов. Газета подчеркивает, что к 2030 году планируется построить и реконструировать больше двух тысяч объектов водоснабжения и водоподготовки и улучшить качество коммунальных услуг для 20 миллионов человек. Сумма в 4,5 триллиона рублей необходима для обновления 2,5% региональных инженерных сетей и коммуникаций ежегодно. Более локальный ремонт, а именно в квартирах, можно сделать бесплатно. Службы ЖКХ могут починить общедомовое имущество: магистральный водопровод и стояки, передает RT. То же самое касается и систем отопления — стояки и ответвления от них до первого соединения — имущество дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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