26 декабря 2024

Наемница из Дании сбежала от суда после вторжения ВСУ под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наемница после участия в боевых действиях на стороне ВСУ вернулась на родину
Наемница после участия в боевых действиях на стороне ВСУ вернулась на родину Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Участвовавшая в атаке ВСУ на Курскую область наемница из Дании Аннабель Йоргенсен оказалась профессиональным военным. Об этом сообщил «Коммерсант» и отметил, что ей предъявлено официальное обвинение, но иностранка уже вернулась в родную страну.

«Йоргенсен, ставшая в России фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве, является профессиональным военным... Впрочем, предстать перед судом ей не грозит — по сведениям „Ъ“, фигурантка уже вернулась на родину... После того как в начале августа ВСУ вторглись на территорию России через нефункционирующий автомобильный пункт пропуска „Суджанский“, туда „не позднее 15 ноября“ прибыла и Аннабель Йоргенсен», — говорится в материале газеты.

По данным «Коммерсанта», Йоргенсен в ближайшее время могут объявить в розыск, но из-за ее возвращения на родину приговор будет вынесен заочно. В общем ей грозит от 19 до 35 лет лишения свободы по двум статьям.

Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело против Йоргенсен. По данным ведомства, она совершила теракт в Курской области, а также участвовала во вторжении ВСУ в регион.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участвовавшая в атаке ВСУ на Курскую область наемница из Дании Аннабель Йоргенсен оказалась профессиональным военным. Об этом сообщил «Коммерсант» и отметил, что ей предъявлено официальное обвинение, но иностранка уже вернулась в родную страну. «Йоргенсен, ставшая в России фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве, является профессиональным военным... Впрочем, предстать перед судом ей не грозит — по сведениям „Ъ“, фигурантка уже вернулась на родину... После того как в начале августа ВСУ вторглись на территорию России через нефункционирующий автомобильный пункт пропуска „Суджанский“, туда „не позднее 15 ноября“ прибыла и Аннабель Йоргенсен», — говорится в материале газеты. По данным «Коммерсанта», Йоргенсен в ближайшее время могут объявить в розыск, но из-за ее возвращения на родину приговор будет вынесен заочно. В общем ей грозит от 19 до 35 лет лишения свободы по двум статьям. Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело против Йоргенсен. По данным ведомства, она совершила теракт в Курской области, а также участвовала во вторжении ВСУ в регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...