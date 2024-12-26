Наемница из Дании сбежала от суда после вторжения ВСУ под Курском

Участвовавшая в атаке ВСУ на Курскую область наемница из Дании Аннабель Йоргенсен оказалась профессиональным военным. Об этом сообщил «Коммерсант» и отметил, что ей предъявлено официальное обвинение, но иностранка уже вернулась в родную страну.
«Йоргенсен, ставшая в России фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве, является профессиональным военным... Впрочем, предстать перед судом ей не грозит — по сведениям „Ъ“, фигурантка уже вернулась на родину... После того как в начале августа ВСУ вторглись на территорию России через нефункционирующий автомобильный пункт пропуска „Суджанский“, туда „не позднее 15 ноября“ прибыла и Аннабель Йоргенсен», — говорится в материале газеты.
По данным «Коммерсанта», Йоргенсен в ближайшее время могут объявить в розыск, но из-за ее возвращения на родину приговор будет вынесен заочно. В общем ей грозит от 19 до 35 лет лишения свободы по двум статьям.
Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело против Йоргенсен. По данным ведомства, она совершила теракт в Курской области, а также участвовала во вторжении ВСУ в регион.
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