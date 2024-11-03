03 ноября 2024
02 ноября 2024

На тюменской «трассе смерти» произошло смертельное ДТП с большегрузом. Фото

На трассе Тюмень- Ханты-Мансийск в ДТП с большегрузом погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец погиб в ДТП с большегрузом
Тюменец погиб в ДТП с большегрузом Фото:

На 364-м километре трассы Тюмень- Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобиля «Тойота Камри» и большегруза. В результате ДТП водитель легковушки погиб, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«„Тойота Камри“ и большегруз столкнулись сегодня утром на 364-м километре автодороги Тюмень- Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области… 27-летний водитель „Тойоты“, житель поселка Туртас, погиб», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель большегруза. Предполагается, что он не уступил дорогу легковушке, которая двигалась по главной дороге, выезжая со стоянки у кафе «Уют».

Сейчас делом занимается прокуратура Тюменской области. Она организовала проверку, а на место выехал прокурор Уватского района Александр Шихов.

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На 364-м километре трассы Тюмень- Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобиля «Тойота Камри» и большегруза. В результате ДТП водитель легковушки погиб, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «„Тойота Камри“ и большегруз столкнулись сегодня утром на 364-м километре автодороги Тюмень- Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области… 27-летний водитель „Тойоты“, житель поселка Туртас, погиб», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель большегруза. Предполагается, что он не уступил дорогу легковушке, которая двигалась по главной дороге, выезжая со стоянки у кафе «Уют». Сейчас делом занимается прокуратура Тюменской области. Она организовала проверку, а на место выехал прокурор Уватского района Александр Шихов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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