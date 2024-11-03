На 364-м километре трассы Тюмень- Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобиля «Тойота Камри» и большегруза. В результате ДТП водитель легковушки погиб, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«„Тойота Камри“ и большегруз столкнулись сегодня утром на 364-м километре автодороги Тюмень- Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области… 27-летний водитель „Тойоты“, житель поселка Туртас, погиб», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, виновником ДТП является водитель большегруза. Предполагается, что он не уступил дорогу легковушке, которая двигалась по главной дороге, выезжая со стоянки у кафе «Уют».
Сейчас делом занимается прокуратура Тюменской области. Она организовала проверку, а на место выехал прокурор Уватского района Александр Шихов.
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