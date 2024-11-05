05 ноября 2024

Пленный боевик ВСУ раскрыл об увиденном в украинских госпиталях

Пленный ВСУ рассказал о множестве раненых наемников «иностранного легиона» в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленный боевик отметил, что иностранные наемники не владеют украинским языком
Пленный боевик отметил, что иностранные наемники не владеют украинским языком Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В украинском госпитале в Константиновке, который находится на территории, контролируемой Киевом в ДНР, было зафиксировано большое количество раненых колумбийских наемников. Об этом сообщил украинский военнопленный Владимир Николенко РИА Новости.

«Привезли в Константиновку Донецкой области. Меня положили в госпиталь. Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами. В основном это были колумбийцы. Они называли себя „иностранный легион“. Естественно, они там раненые были», — рассказал Николенко. Он также отметил, что колумбийские наемники не владели украинским языком.

Владимир Николенко, который служил стрелком-санитаром в 17-й отдельной танковой бригаде ВСУ, был взят в плен российской армией в ходе боевых действий в Курской области. Отмечается, что боевик сдался в плен после окружения на данном участке фронта.

Пленные боевики ВСУ под Курском сдаются в плен из-за качества жизни в России, ранее заявлял сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, военные украинской армии стали чаще сдаваться в плен под Курском из-за высокого качества дорог и порядка, которые они увидели при вторжении в российский регион. Один из сдавшихся российским бойцам отказался от обмена и решил начать новую жизнь в России. По его словам, жизнями таких солдат пренебрегают, их рассматривают как «расходный материал».

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В украинском госпитале в Константиновке, который находится на территории, контролируемой Киевом в ДНР, было зафиксировано большое количество раненых колумбийских наемников. Об этом сообщил украинский военнопленный Владимир Николенко РИА Новости. «Привезли в Константиновку Донецкой области. Меня положили в госпиталь. Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами. В основном это были колумбийцы. Они называли себя „иностранный легион“. Естественно, они там раненые были», — рассказал Николенко. Он также отметил, что колумбийские наемники не владели украинским языком. Владимир Николенко, который служил стрелком-санитаром в 17-й отдельной танковой бригаде ВСУ, был взят в плен российской армией в ходе боевых действий в Курской области. Отмечается, что боевик сдался в плен после окружения на данном участке фронта. Пленные боевики ВСУ под Курском сдаются в плен из-за качества жизни в России, ранее заявлял сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, военные украинской армии стали чаще сдаваться в плен под Курском из-за высокого качества дорог и порядка, которые они увидели при вторжении в российский регион. Один из сдавшихся российским бойцам отказался от обмена и решил начать новую жизнь в России. По его словам, жизнями таких солдат пренебрегают, их рассматривают как «расходный материал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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