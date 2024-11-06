В Новом Уренгое прошли обыски в ФНС, а убыточный аэропорт акционируют: события дня в ЯНАО

Аэропорт в Тарко-Сале будет передан в частные руки
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт в Тарко-Сале передадут в руки акционеров (фото из архива)
Аэропорт в Тарко-Сале передадут в руки акционеров (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) прошли повторные обыски в офисе налоговой службы, но связаны ли эти мероприятия с уголовным делом экс-главы окружного УФНС Яны Калюжиной, неизвестно. Убыточный для региональных властей аэропорт в Тарко-Сале будет акционирован, а оппозиционный политик Анатолий Сак уходит из политики. Об этих и других событиях, произошедших на Ямале 6 ноября — в материале URA.RU.

  • Президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости усиления безопасности судоходства в Арктике. Для этого необходимо, в числе прочих мер, строительство Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала.
  • В Ноябрьске прошла ротация кадров в местном политсовете партии «Единая Россия». В новый состав вошли замглавы по молодежной политике Игорь Шевелев, депутат гордумы Геннадий Королев и начальник департамента образования Светлана Фатеева.
  • Бывший ямальский омбудсмен и оппозиционный политик Анатолий Сак решил не идти на выборы в окружное Заксобрание. По сведениям источников URA.RU, он с семьей переехал в Тюмень.
  • В офисе налоговиков в Новом Уренгое прошли повторные обыски. Следственно-оперативные мероприятия провела ФСБ при участии следователей, обвинения пока никому не предъявлялись.
  • Аэродром в Тарко-Сале будет акционирован. Для окружных властей он является убыточным, каждый рейс в из Пуровского района в Тюмень требует дотации в один миллион рублей.
  • Житель Салехарда уже 20 лет не может получить жилье. А глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться с подобной проблемой семьи из Нового Уренгоя.
  • Ямальские мигранты, вероятно, не смогут работать в такси и заниматься грузоперевозками в 2025 году. Проект постановления о продлении ограничительных мер опубликован на сайте окружного правительства.
  • В Новом Уренгое врачи спасли беременную женщину из Антипаютинской тундры, которая не могла родить самостоятельно. Ее вывезли вертолетом санавиации и провели сложную операцию.
  • Житель поселка Уренгой устроил наркоферму в гараже. А экс-пожарный из Муравленко, переехавший в другой регион, вернет больше полумиллиона рублей, полученных в качестве пенсии.
  • На Ямале завершилась пассажирская навигация, теплоходы ушли в Югру на зимовку. А переправа между Салехардом и Лабытнанги может закрыться в любой момент.

Данный перечень событий не является исчерпывающим. Со всеми новостями можно ознакомиться на сайте URA.RU. 

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В Новом Уренгое (ЯНАО) прошли повторные обыски в офисе налоговой службы, но связаны ли эти мероприятия с уголовным делом экс-главы окружного УФНС Яны Калюжиной, неизвестно. Убыточный для региональных властей аэропорт в Тарко-Сале будет акционирован, а оппозиционный политик Анатолий Сак уходит из политики. Об этих и других событиях, произошедших на Ямале 6 ноября — в материале URA.RU. Данный перечень событий не является исчерпывающим. Со всеми новостями можно ознакомиться на сайте URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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