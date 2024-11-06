Пассажирские теплоходы покинули порт Салехарда и ушли на зимовку в ХМАО

В ЯНАО полностью завершилась речная навигация, пассажирские теплоходы ушли на зимовку в Ханты-Мансийск. Об этом сообщают журналисты.
«Из Салехардского речного порта отбыл караван из семи теплоходов — это два пассажирских метеора, два класса 145 — „Рэм Вяхирев“ и „Виктор Черномырдин“, два типа CS и теплоход „Фарман Салманов“. Суда прибыли в соседний регион и уже находятся в ремонтной базе», — сообщают журналисты «Вести-Ямал» на официальном сайте.
Корабли не будут зимовать на открытой воде. Их полностью достанут и до следующего сезона приведут в порядок борта, обшивку и механизмы.
Ранее URA.RU сообщило, что на переправе Салехард — Лабытнанги готовятся к завершению паромного сообщения между берегами Оби. В 2023 году паромы прекратили работу уже 2 ноября.
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