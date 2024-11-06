Пассажирские теплоходы покинули порт Салехарда и ушли на зимовку в ХМАО

На реках ЯНАО полностью завершилась навигация
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"Рэм Вяхирев" и другие теплоходы ушли на зимовку в ХМАО (архивное фото)
"Рэм Вяхирев" и другие теплоходы ушли на зимовку в ХМАО (архивное фото) Фото:

В ЯНАО полностью завершилась речная навигация, пассажирские теплоходы ушли на зимовку в Ханты-Мансийск. Об этом сообщают журналисты.

«Из Салехардского речного порта отбыл караван из семи теплоходов — это два пассажирских метеора, два класса 145 — „Рэм Вяхирев“ и „Виктор Черномырдин“, два типа CS и теплоход „Фарман Салманов“. Суда прибыли в соседний регион и уже находятся в ремонтной базе», — сообщают журналисты «Вести-Ямал» на официальном сайте.

Корабли не будут зимовать на открытой воде. Их полностью достанут и до следующего сезона приведут в порядок борта, обшивку и механизмы.

Ранее URA.RU сообщило, что на переправе Салехард — Лабытнанги готовятся к завершению паромного сообщения между берегами Оби. В 2023 году паромы прекратили работу уже 2 ноября.

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В ЯНАО полностью завершилась речная навигация, пассажирские теплоходы ушли на зимовку в Ханты-Мансийск. Об этом сообщают журналисты. «Из Салехардского речного порта отбыл караван из семи теплоходов — это два пассажирских метеора, два класса 145 — „Рэм Вяхирев“ и „Виктор Черномырдин“, два типа CS и теплоход „Фарман Салманов“. Суда прибыли в соседний регион и уже находятся в ремонтной базе», — сообщают журналисты «Вести-Ямал» на официальном сайте. Корабли не будут зимовать на открытой воде. Их полностью достанут и до следующего сезона приведут в порядок борта, обшивку и механизмы. Ранее URA.RU сообщило, что на переправе Салехард — Лабытнанги готовятся к завершению паромного сообщения между берегами Оби. В 2023 году паромы прекратили работу уже 2 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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