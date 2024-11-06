Курганские власти обратились к водителям из-за снегопада

В Курганской области на дорогах возможны снежные переметы, заносы и образование скользкости. Водителям, чьи автомобили застряли, следует не поддаваться панике и незамедлительно обращаться в спецслужбы, сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.
«На дорогах Курганской области возможны снежные переметы, образование скользкости, накат и заносы. Обращаемся к водителям! Если во время поездки ваш автомобиль попал в снежный перемет и застрял — не поддавайтесь панике и незамедлительно обратитесь в службу спасения, в дежурно-диспетчерскую службу или в Госавтоинспекцию», — сообщили в telegram-канале мэрии.
При обращении в спецслужбы необходимо подробно описать свое местонахождение (направление следования, наименование дороги, ближайший населенный пункт). Не стоит пытаться самостоятельно достать автомобиль из снежного плена и находиться долгое время на открытом воздухе. Телефоны экстренных служб:
- 112 — Служба экстренного реагирования;
- 25-64-90, 102 — Дежурная группа ОБДПС ГИБДД;
- 8-982-331-37-84 — Диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» (федеральные дороги);
- 8-800-200-63-06 — Диспетчерская служба ФКУ «Уралуправтодор» (федеральная дорога, подъезд к г. Ишим);
- 8-963-866-22-24 — Диспетчерская служба ГКУ «Курганавтодор» (региональные и межмуниципальные дороги).
Сообщалось, что в Кургане транспортные заторы достигли десяти баллов. Движение автомобилей замерло в разных частях города.
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