Бывший застройщик самой большой школы Кургана — московская компания «Авиапромстрой» — возместил ущерб, нанесенный образовательному учреждению. Об этом узнал корреспондент URA.RU на судебном заседании по делу экс-главы УКС Игоря Минина и строительстве школы.
«После расторжения контракта и возбуждения уголовного дела, удалось добиться выплаты ущерба со стороны московской фирмы. Можно расценивать это как удачу, поскольку „Авиапромстрой“ находится в стадии банкротства», — сообщил суду один из свидетелей. Ущерб составлял более 54 миллионов рублей.
Задолженность у московского застройщика перед школой образовалась после перечисления авансу генподрядчику. Когда контракт расторгли, часть аванса курганской школе пришлось возвращать через суд.
Редакция обратилась к представителям администрации города, являющейся учредителем школы №52, с просьбой дать комментарий относительно получения ущерба. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что курганскую школу включили в реестр организаций, которым должна деньги компания «Авиапромстрой». Фирма начала процедуру банкротства. При этом суд прежде отказывался закрывать уголовное дело о нанесении ущерба в отношении директора фирмы Дениса Явшева из-за отсутствия данных о том, что средства были выплачены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.