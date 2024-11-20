Подавший на банкротство застройщик из Москвы возместил ущерб новой курганской школе

Московский застройщик «Авиапромстрой» возместил ущерб новой курганской школе
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Курганская школа получила выплату ущерба от бывшего подрядчика
Курганская школа получила выплату ущерба от бывшего подрядчика Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане

Бывший застройщик самой большой школы Кургана — московская компания «Авиапромстрой» — возместил ущерб, нанесенный образовательному учреждению. Об этом узнал корреспондент URA.RU на судебном заседании по делу экс-главы УКС Игоря Минина и строительстве школы.

«После расторжения контракта и возбуждения уголовного дела, удалось добиться выплаты ущерба со стороны московской фирмы. Можно расценивать это как удачу, поскольку „Авиапромстрой“ находится в стадии банкротства», — сообщил суду один из свидетелей. Ущерб составлял более 54 миллионов рублей.

Задолженность у московского застройщика перед школой образовалась после перечисления авансу генподрядчику. Когда контракт расторгли, часть аванса курганской школе пришлось возвращать через суд.

Редакция обратилась к представителям администрации города, являющейся учредителем школы №52, с просьбой дать комментарий относительно получения ущерба. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что курганскую школу включили в реестр организаций, которым должна деньги компания «Авиапромстрой». Фирма начала процедуру банкротства. При этом суд прежде отказывался закрывать уголовное дело о нанесении ущерба в отношении директора фирмы Дениса Явшева из-за отсутствия данных о том, что средства были выплачены.

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Бывший застройщик самой большой школы Кургана — московская компания «Авиапромстрой» — возместил ущерб, нанесенный образовательному учреждению. Об этом узнал корреспондент URA.RU на судебном заседании по делу экс-главы УКС Игоря Минина и строительстве школы. «После расторжения контракта и возбуждения уголовного дела, удалось добиться выплаты ущерба со стороны московской фирмы. Можно расценивать это как удачу, поскольку „Авиапромстрой“ находится в стадии банкротства», — сообщил суду один из свидетелей. Ущерб составлял более 54 миллионов рублей. Задолженность у московского застройщика перед школой образовалась после перечисления авансу генподрядчику. Когда контракт расторгли, часть аванса курганской школе пришлось возвращать через суд. Редакция обратилась к представителям администрации города, являющейся учредителем школы №52, с просьбой дать комментарий относительно получения ущерба. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что курганскую школу включили в реестр организаций, которым должна деньги компания «Авиапромстрой». Фирма начала процедуру банкротства. При этом суд прежде отказывался закрывать уголовное дело о нанесении ущерба в отношении директора фирмы Дениса Явшева из-за отсутствия данных о том, что средства были выплачены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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