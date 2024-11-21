Более 50% россиян считают, что семья должна быть многодетной

Более 50% россиян уверены, что семья должны быть многодетной. Такие данные опроса привел руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований «Семейные ценности как фундамент развития России». Трансляция мероприятия ведется на сайте мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня»
«Нужно понимать, что когда мы спрашиваем у людей, какой они видят семью по количеству детей, в этом вопросе есть три уровня: установки, поведения и реальных условий, — пояснил Михаил Мамонов. — Так вот на уровне установки 51 % граждан России считает, что семья должна быть многодетной».
При этом, по словам социолога, на уровне поведения оказывается, что три и более детей готовы иметь только 26 % опрошенных. А если спросить, сколько среди респондентов уже являются многодетными, процент будет еще меньше.
«Важно, что мы фиксируем бесспорный приоритет, как на уровне установки так и на уровне поведения, наличие крепкой семьи как одной из главных ценностей российского общества», — подчеркнул Мамонов.
«Есть такой миф, что молодежь на семью не очень ориентирована», — продолжила тему политический консультант Экспертного института социальных исследований Анна Федорова. На самом деле, по ее словам, среди молодежи из года растет ценность семьи. Причем для молодежи очень важно, чтобы семейная политика не носила запретительно-принудительного характера. «Все меры, которые направлены на мягкое стимулирование рождаемости, на объяснение людям, почему семья — это здорово — это работает, — пояснила она. — Все, что связано с запретами — нет».
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