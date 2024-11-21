Депутаты Госдумы приняли обращение к правительству по миграции

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Володин заявил, что в РФ будут реализовываться меры по противодействию нелегальной миграции из уже принятых законов
Володин заявил, что в РФ будут реализовываться меры по противодействию нелегальной миграции из уже принятых законов Фото:

В Госдуме депутаты приняли обращение к российскому правительству по вопросу реализации способов противодействия нелегальным мигрантам в стране. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

«Обращение содержит системные меры по противодействию незаконной миграции», — написал Володин в своем telegram-канале. Так. речь идет о реализации уже принятых законов в сфере миграционной политики. 

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В Госдуме депутаты приняли обращение к российскому правительству по вопросу реализации способов противодействия нелегальным мигрантам в стране. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.  «Обращение содержит системные меры по противодействию незаконной миграции», — написал Володин в своем telegram-канале. Так. речь идет о реализации уже принятых законов в сфере миграционной политики. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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