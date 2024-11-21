Депутаты Госдумы приняли обращение к правительству по миграции

Володин заявил, что в РФ будут реализовываться меры по противодействию нелегальной миграции из уже принятых законов
В Госдуме депутаты приняли обращение к российскому правительству по вопросу реализации способов противодействия нелегальным мигрантам в стране. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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«Обращение содержит системные меры по противодействию незаконной миграции», — написал Володин в своем telegram-канале. Так. речь идет о реализации уже принятых законов в сфере миграционной политики.
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