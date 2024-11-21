Лондон ввел санкции против украинского миллиардера

Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ оказался в санкционном списке Британии
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Миллиардер Фирташ попал под санкции Великобритании
Миллиардер Фирташ попал под санкции Великобритании Фото:

Великобритания ввела санкции против украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и его супруги из-за коррупционной деятельности. Об этом рассказали в британском Минфине.

«Великобритания ввела санкции против Дмитрия Фирташа», — говорится на сайте министерства. Там добавили, что ограничения также касаются и супруги предпринимателя.

В 2023 году СБУ предъявила Дмитрию Фирташу обвинения в махинациях на 18 миллиардов гривен, связанными с присвоением государственного газа, передает 360.ru. Источник ущерба — хищения из газотранспортной системы Украины с 2016 по 2022 годы. Фирташ ранее уже был задержан в Австрии в 2014 году по запросу США, где его обвиняли в коррупции.

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Великобритания ввела санкции против украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и его супруги из-за коррупционной деятельности. Об этом рассказали в британском Минфине. «Великобритания ввела санкции против Дмитрия Фирташа», — говорится на сайте министерства. Там добавили, что ограничения также касаются и супруги предпринимателя. В 2023 году СБУ предъявила Дмитрию Фирташу обвинения в махинациях на 18 миллиардов гривен, связанными с присвоением государственного газа, передает 360.ru. Источник ущерба — хищения из газотранспортной системы Украины с 2016 по 2022 годы. Фирташ ранее уже был задержан в Австрии в 2014 году по запросу США, где его обвиняли в коррупции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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