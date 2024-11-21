Лондон ввел санкции против украинского миллиардера

Великобритания ввела санкции против украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и его супруги из-за коррупционной деятельности. Об этом рассказали в британском Минфине.
«Великобритания ввела санкции против Дмитрия Фирташа», — говорится на сайте министерства. Там добавили, что ограничения также касаются и супруги предпринимателя.
В 2023 году СБУ предъявила Дмитрию Фирташу обвинения в махинациях на 18 миллиардов гривен, связанными с присвоением государственного газа, передает 360.ru. Источник ущерба — хищения из газотранспортной системы Украины с 2016 по 2022 годы. Фирташ ранее уже был задержан в Австрии в 2014 году по запросу США, где его обвиняли в коррупции.
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