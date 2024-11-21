Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс

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Путин может второй раз поехать с рабочим визитом в Донбасс, заявил Песков
Путин может второй раз поехать с рабочим визитом в Донбасс, заявил Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин может второй раз поехать в Донбасс с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. 

«Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще. Наш президент всегда рядом с людьми», — заявил Песков в интервью РИА «Новости». 

Первая поездка российского лидера в Донбасс состоялась 19 марта 2023 года. Тогда он посетил несколько объектов в Мариуполе и пообщался с жителями города. Также в ходе визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. 

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Президент РФ Владимир Путин может второй раз поехать в Донбасс с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.  «Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще. Наш президент всегда рядом с людьми», — заявил Песков в интервью РИА «Новости».  Первая поездка российского лидера в Донбасс состоялась 19 марта 2023 года. Тогда он посетил несколько объектов в Мариуполе и пообщался с жителями города. Также в ходе визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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