Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс

Президент РФ Владимир Путин может второй раз поехать в Донбасс с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще. Наш президент всегда рядом с людьми», — заявил Песков в интервью РИА «Новости».
Первая поездка российского лидера в Донбасс состоялась 19 марта 2023 года. Тогда он посетил несколько объектов в Мариуполе и пообщался с жителями города. Также в ходе визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях.
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