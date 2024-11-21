Мастер-классы, фильмы и выступления известных людей: куда сходить в Кургане 22 ноября. Афиша

В Кургане стартуют новые праздничные мероприятия в честь Дня матери
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В Кургане стартуют новые мероприятия в честь Дня матери
В Кургане стартуют новые мероприятия в честь Дня матери Фото:

В Кургане стартуют новые мероприятия в честь Дня матери. Игровые программы для детей, мастер-классы, концерты и многое другое. URA.RU расскажет, куда отправиться в эту пятницу, 22 ноября.

Ко Дню матери

Игровая программа и мастер-класс для детей «Подарок маме» пройдут в библиотеке им. Потанина (ул. Куйбышева, 43). Мастер-класс «Для моей любимой мамы» — в библиотеке им. Короленко (ул. Максима Горького, 110). Праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской» состоится в библиотеке им. Маяковского (ул. Пролетарская, 41).

Концерты

В Филармонии состоится концерт Ларисы Долиной. Стоимость билетов варьируется от 1600 до 6000 рублей.

Что в кинотеатрах

В кинотеатре Кургана «Клумба» будут показаны следующие фильмы:

• «Зять» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 09:00.

• «Веном: Последний танец предс.обсл.& Фора Х» ( 2 , 6+) — ближайший сеанс в 10:10.

• «Суперсанта» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 11:10.

• «УничтоЖанна» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 20:05.

• «Первые ведьмы. Потомство» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 14:45.

• «Мой любимый двортерьер» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 17:25.

• «Ходячий замок» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 16:40.

• «Манюня: Приключения в деревне» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 11:10.

• «В плену стихии» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 20:25.

• «Вампиры легкого поведения№ (2D, 18+) — ближайший сеанс в 09:05.

• «За слова отвечаю» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 09:00.

• «Бернард. Миссия: Марс» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 12:30.

• «МУЛЬТ в кино. Выпуск №175. Осенние приключения» (2D, 0+) — ближайший сеанс в 09:10.

• «Любовь Советского Союза» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 13:45.

• «Возвращение попугая Кеши» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 10:40.

• «Огниво» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 18:55.

Фильмы, которые покажут в кинотеатре Pushka:

• «Зять» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 09:20.

• «Веном: Последний танец предс.обсл.& Фора Х» ( 2 , 6+) — ближайший сеанс в 09:25.

• «СуперСанта» ( 2 , 6+) — ближайший сеанс в 09:20.

• «Манюня: Приключения в деревне» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 11:00.

• «Мой любимый двортерьер» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 11:10.

• «Первые ведьмы. Потомство» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 21:25.

• «Еретик» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 14:35.

• «Любовь Советского Союза» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 11:45.

• «Новый год в Березовке» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 14:45.

• «Огниво» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 09:40.

• «Руки вверх» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 18:55.

Фильмы, которые покажут в кинотеатре Ultra cinema:

• «Огниво» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 10:20.

• «Веном: Последний танец предс.обсл.& Фора Х» ( 2 , 6+) — ближайший сеанс в 10:15.

• «Зять» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 10:00.

• «Мой любимый двортерьер» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 10:55.

• «Первые ведьмы. Потомство» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 22:20.

• «Миссия: Красный предс.обсл.& Джовик» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 11:20.

• «Еретик» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 20:10.

• «За слова отвечаю» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 10:20

• «Конклав» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 17:55.

• «Манюня: Приключения в деревне» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 10:15.

• «Любовь Советского Союза» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 12:30.

• «Руки вверх» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 15:35.

• «Субстанция» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 19:30.

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В Кургане стартуют новые мероприятия в честь Дня матери. Игровые программы для детей, мастер-классы, концерты и многое другое. URA.RU расскажет, куда отправиться в эту пятницу, 22 ноября. Ко Дню матери Игровая программа и мастер-класс для детей «Подарок маме» пройдут в библиотеке им. Потанина (ул. Куйбышева, 43). Мастер-класс «Для моей любимой мамы» — в библиотеке им. Короленко (ул. Максима Горького, 110). Праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской» состоится в библиотеке им. Маяковского (ул. Пролетарская, 41). Концерты В Филармонии состоится концерт Ларисы Долиной. Стоимость билетов варьируется от 1600 до 6000 рублей. Что в кинотеатрах В кинотеатре Кургана «Клумба» будут показаны следующие фильмы: • «Зять» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 09:00. • «Веном: Последний танец предс.обсл.& Фора Х» ( 2 , 6+) — ближайший сеанс в 10:10. • «Суперсанта» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 11:10. • «УничтоЖанна» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 20:05. • «Первые ведьмы. Потомство» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 14:45. • «Мой любимый двортерьер» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 17:25. • «Ходячий замок» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 16:40. • «Манюня: Приключения в деревне» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 11:10. • «В плену стихии» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 20:25. • «Вампиры легкого поведения№ (2D, 18+) — ближайший сеанс в 09:05. • «За слова отвечаю» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 09:00. • «Бернард. Миссия: Марс» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 12:30. • «МУЛЬТ в кино. Выпуск №175. Осенние приключения» (2D, 0+) — ближайший сеанс в 09:10. • «Любовь Советского Союза» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 13:45. • «Возвращение попугая Кеши» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 10:40. • «Огниво» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 18:55. Фильмы, которые покажут в кинотеатре Pushka: • «Зять» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 09:20. • «Веном: Последний танец предс.обсл.& Фора Х» ( 2 , 6+) — ближайший сеанс в 09:25. • «СуперСанта» ( 2 , 6+) — ближайший сеанс в 09:20. • «Манюня: Приключения в деревне» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 11:00. • «Мой любимый двортерьер» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 11:10. • «Первые ведьмы. Потомство» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 21:25. • «Еретик» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 14:35. • «Любовь Советского Союза» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 11:45. • «Новый год в Березовке» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 14:45. • «Огниво» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 09:40. • «Руки вверх» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 18:55. Фильмы, которые покажут в кинотеатре Ultra cinema: • «Огниво» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 10:20. • «Веном: Последний танец предс.обсл.& Фора Х» ( 2 , 6+) — ближайший сеанс в 10:15. • «Зять» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 10:00. • «Мой любимый двортерьер» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 10:55. • «Первые ведьмы. Потомство» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 22:20. • «Миссия: Красный предс.обсл.& Джовик» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 11:20. • «Еретик» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 20:10. • «За слова отвечаю» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 10:20 • «Конклав» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 17:55. • «Манюня: Приключения в деревне» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 10:15. • «Любовь Советского Союза» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 12:30. • «Руки вверх» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 15:35. • «Субстанция» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 19:30.
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