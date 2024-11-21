В Кургане стартуют новые мероприятия в честь Дня матери. Игровые программы для детей, мастер-классы, концерты и многое другое. URA.RU расскажет, куда отправиться в эту пятницу, 22 ноября.
Ко Дню матери
Игровая программа и мастер-класс для детей «Подарок маме» пройдут в библиотеке им. Потанина (ул. Куйбышева, 43). Мастер-класс «Для моей любимой мамы» — в библиотеке им. Короленко (ул. Максима Горького, 110). Праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской» состоится в библиотеке им. Маяковского (ул. Пролетарская, 41).
Концерты
В Филармонии состоится концерт Ларисы Долиной. Стоимость билетов варьируется от 1600 до 6000 рублей.
Что в кинотеатрах
В кинотеатре Кургана «Клумба» будут показаны следующие фильмы:
• «Зять» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 09:00.
• «Веном: Последний танец предс.обсл.& Фора Х» ( 2 , 6+) — ближайший сеанс в 10:10.
• «Суперсанта» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 11:10.
• «УничтоЖанна» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 20:05.
• «Первые ведьмы. Потомство» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 14:45.
• «Мой любимый двортерьер» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 17:25.
• «Ходячий замок» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 16:40.
• «Манюня: Приключения в деревне» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 11:10.
• «В плену стихии» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 20:25.
• «Вампиры легкого поведения№ (2D, 18+) — ближайший сеанс в 09:05.
• «За слова отвечаю» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 09:00.
• «Бернард. Миссия: Марс» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 12:30.
• «МУЛЬТ в кино. Выпуск №175. Осенние приключения» (2D, 0+) — ближайший сеанс в 09:10.
• «Любовь Советского Союза» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 13:45.
• «Возвращение попугая Кеши» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 10:40.
• «Огниво» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 18:55.
Фильмы, которые покажут в кинотеатре Pushka:
• «Зять» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 09:20.
• «Веном: Последний танец предс.обсл.& Фора Х» ( 2 , 6+) — ближайший сеанс в 09:25.
• «СуперСанта» ( 2 , 6+) — ближайший сеанс в 09:20.
• «Манюня: Приключения в деревне» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 11:00.
• «Мой любимый двортерьер» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 11:10.
• «Первые ведьмы. Потомство» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 21:25.
• «Еретик» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 14:35.
• «Любовь Советского Союза» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 11:45.
• «Новый год в Березовке» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 14:45.
• «Огниво» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 09:40.
• «Руки вверх» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 18:55.
Фильмы, которые покажут в кинотеатре Ultra cinema:
• «Огниво» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 10:20.
• «Веном: Последний танец предс.обсл.& Фора Х» ( 2 , 6+) — ближайший сеанс в 10:15.
• «Зять» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 10:00.
• «Мой любимый двортерьер» (2D, 6+) — ближайший сеанс в 10:55.
• «Первые ведьмы. Потомство» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 22:20.
• «Миссия: Красный предс.обсл.& Джовик» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 11:20.
• «Еретик» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 20:10.
• «За слова отвечаю» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 10:20
• «Конклав» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 17:55.
• «Манюня: Приключения в деревне» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 10:15.
• «Любовь Советского Союза» (2D, 16+) — ближайший сеанс в 12:30.
• «Руки вверх» (2D, 12+) — ближайший сеанс в 15:35.
• «Субстанция» (2D, 18+) — ближайший сеанс в 19:30.
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