В России хотят тестировать тех, кто впервые берет кредит

В Госдуме предложили ввести обязательные тесты на финансовую грамотность для россиян, которые оформляют кредит в первый раз. С такой инициативой замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Количество заемщиков с тремя и более кредитами в России составило более 13 млн человек, что на 20% больше, чем год назад. В Госдуме считают, что часть граждан не понимает возможных последствий. Они берут новые кредиты, чтобы закрыть старые, попадая в долговые ловушки. По мнению депутата, тестирование поможет исправить ситуацию, передает Life. В тесте будут проверять понимание человеком информации о фактическом размере переплат банку, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и риске банкротства.
При этом в 2024 году спрос на ипотеку среди россиян упал на 35%. В этом году ипотечных кредитов в России было выдано примерно на пять триллионов рублей.
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