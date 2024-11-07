В России хотят тестировать тех, кто впервые берет кредит

Депутат ГД Демин предложил ввести тесты на финграмотность при выдаче кредита
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Тест будут проводить для того, чтобы заемщик осознавал последствия
Тест будут проводить для того, чтобы заемщик осознавал последствия Фото:

В Госдуме предложили ввести обязательные тесты на финансовую грамотность для россиян, которые оформляют кредит в первый раз. С такой инициативой замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Количество заемщиков с тремя и более кредитами в России составило более 13 млн человек, что на 20% больше, чем год назад. В Госдуме считают, что часть граждан не понимает возможных последствий. Они берут новые кредиты, чтобы закрыть старые, попадая в долговые ловушки. По мнению депутата, тестирование поможет исправить ситуацию, передает Life. В тесте будут проверять понимание человеком информации о фактическом размере переплат банку, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и риске банкротства. 

При этом в 2024 году спрос на ипотеку среди россиян упал на 35%. В этом году ипотечных кредитов в России было выдано примерно на пять триллионов рублей.

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В Госдуме предложили ввести обязательные тесты на финансовую грамотность для россиян, которые оформляют кредит в первый раз. С такой инициативой замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Количество заемщиков с тремя и более кредитами в России составило более 13 млн человек, что на 20% больше, чем год назад. В Госдуме считают, что часть граждан не понимает возможных последствий. Они берут новые кредиты, чтобы закрыть старые, попадая в долговые ловушки. По мнению депутата, тестирование поможет исправить ситуацию, передает Life. В тесте будут проверять понимание человеком информации о фактическом размере переплат банку, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и риске банкротства.  При этом в 2024 году спрос на ипотеку среди россиян упал на 35%. В этом году ипотечных кредитов в России было выдано примерно на пять триллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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