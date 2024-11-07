Блогершу Лерчек и ее бывшего мужа оставили под арестом

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Мосгорсуд отклонил апелляции блогер Валерии и Артема Чекалиных и оставил их под арестом
Мосгорсуд отклонил апелляции блогер Валерии и Артема Чекалиных и оставил их под арестом Фото:

Мосгорсуд отклонил жалобы на домашний арест блогеров Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных, обвиняемых в выводе из России более 250 миллионов рублей. Суд поддержал решение Троицкого районного суда Москвы, оставив его без изменений.

«Постановление Троицкого районного суда Москвы... оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья, слова передает корреспондент URA.RU. Защита блогеров настаивала на смягчении меры пресечения, утверждая, что Валерия Чекалина в прошлом не нарушала установленные ограничения и заслуживает права находиться дома для воспитания детей. Артем Чекалин в заседании не участвовал. 

По данным следствия, Чекалины и их бизнес-партнер использовали подложные документы для незаконного перевода денежных средств за границу. Изначально ФНС рассматривала эту сумму как недоплату по налогам, однако после развода Чекалиных дело получило новый оборот, и теперь даже полное погашение долга не прекращает уголовное преследование.

Ранее Лерчек поместили под домашний арест. В ходе судебного разбирательства Чекалина обратилась к суду с просьбой оставить ее на свободе, указывая на то, что у нее на иждивении находятся трое детей.

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Мосгорсуд отклонил жалобы на домашний арест блогеров Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных, обвиняемых в выводе из России более 250 миллионов рублей. Суд поддержал решение Троицкого районного суда Москвы, оставив его без изменений. «Постановление Троицкого районного суда Москвы... оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья, слова передает корреспондент URA.RU. Защита блогеров настаивала на смягчении меры пресечения, утверждая, что Валерия Чекалина в прошлом не нарушала установленные ограничения и заслуживает права находиться дома для воспитания детей. Артем Чекалин в заседании не участвовал.  По данным следствия, Чекалины и их бизнес-партнер использовали подложные документы для незаконного перевода денежных средств за границу. Изначально ФНС рассматривала эту сумму как недоплату по налогам, однако после развода Чекалиных дело получило новый оборот, и теперь даже полное погашение долга не прекращает уголовное преследование. Ранее Лерчек поместили под домашний арест. В ходе судебного разбирательства Чекалина обратилась к суду с просьбой оставить ее на свободе, указывая на то, что у нее на иждивении находятся трое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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