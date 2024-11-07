Блогершу Лерчек и ее бывшего мужа оставили под арестом

Мосгорсуд отклонил жалобы на домашний арест блогеров Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных, обвиняемых в выводе из России более 250 миллионов рублей. Суд поддержал решение Троицкого районного суда Москвы, оставив его без изменений.
«Постановление Троицкого районного суда Москвы... оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья, слова передает корреспондент URA.RU. Защита блогеров настаивала на смягчении меры пресечения, утверждая, что Валерия Чекалина в прошлом не нарушала установленные ограничения и заслуживает права находиться дома для воспитания детей. Артем Чекалин в заседании не участвовал.
По данным следствия, Чекалины и их бизнес-партнер использовали подложные документы для незаконного перевода денежных средств за границу. Изначально ФНС рассматривала эту сумму как недоплату по налогам, однако после развода Чекалиных дело получило новый оборот, и теперь даже полное погашение долга не прекращает уголовное преследование.
Ранее Лерчек поместили под домашний арест. В ходе судебного разбирательства Чекалина обратилась к суду с просьбой оставить ее на свободе, указывая на то, что у нее на иждивении находятся трое детей.
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