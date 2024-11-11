AP: Трамп пообещал переговоры РФ и Украины в первый же день своего президентства

Избранный президент США Дональд Трамп планирует начать свой новый срок на посту главы государства с организации мира между Россией и Украиной и посадить в первый же день своего президентства лидеров двух стран за стол переговоров. Об этом сообщила пресс-секретарь его штаба Кэролайн Ливитт.
«Это включает в себя, в первый день [президентства], посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этому конфликту», — передает слова Ливитт Associated Press. По ее словам, после победы на выборах у Трампа появится возможность «согласовать сделку о мире между Россией и Украиной».
Дональд Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, обойдя кандидата от демократов Камалу Харрис. Также республиканцам удалось взять под контроль Сенат, и они могут получить большинство в Палате представителей, что усилит политическую позицию Трампа в начале его второго президентского срока. Инаугурация новоизбранного главы намечена на 20 января 2025 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что условия для начала диалога с Украиной остаются неизменными, в том числе требование о выводе российских войск. Песков уточнил, что официальная позиция России, ранее объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, заключается в необходимости освобождения территорий, присоединенных к России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.