Благотворители купили для курганской больницы современные аппараты ЭКГ

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В курганской больнице появилось новое оборудование для ЭКГ
В курганской больнице появилось новое оборудование для ЭКГ Фото:

Межрайонная больница №1 в Курганской области (п. Мишкино) получила новое медицинское оборудование благодаря благотворительным средствам. Больнице было передано 12 современных электрокардиографов марки «Валента» на сумму 1 миллион 320 тысяч рублей, пишет депздрав.

«Эти аппараты значительно улучшат качество диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что является одной из приоритетных задач нашей больницы. Благодаря высокой точности измерений и удобству использования, медицинские работники смогут быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам», — отметила главный врач больницы Зульфия Ганиева.

Новые электрокардиографы обеспечивают высокую точность измерений и удобство в эксплуатации за счет автоматического режима работы. Это позволит врачам и фельдшерам амбулаторий проводить кардиологические исследования более точно и быстро, способствуя своевременной диагностике и эффективному лечению.

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Межрайонная больница №1 в Курганской области (п. Мишкино) получила новое медицинское оборудование благодаря благотворительным средствам. Больнице было передано 12 современных электрокардиографов марки «Валента» на сумму 1 миллион 320 тысяч рублей, пишет депздрав. «Эти аппараты значительно улучшат качество диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что является одной из приоритетных задач нашей больницы. Благодаря высокой точности измерений и удобству использования, медицинские работники смогут быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам», — отметила главный врач больницы Зульфия Ганиева. Новые электрокардиографы обеспечивают высокую точность измерений и удобство в эксплуатации за счет автоматического режима работы. Это позволит врачам и фельдшерам амбулаторий проводить кардиологические исследования более точно и быстро, способствуя своевременной диагностике и эффективному лечению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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