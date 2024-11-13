На трассах Свердловской области вечером 13 ноября выпал толстый слой снега высотой до 10 сантиметров, что повысило вероятность аварий на дорогах. Сотрудников региональной Госавтоинспекции перевели на усиленный режим работы, сообщает отдел пропаганды ведомства.
«Высота покрова достигает 10 см, что неблагоприятно сказывается на управляемости автомобиля и создает дополнительные трудности для водителей, повышает риск возникновения ДТП… В таких условиях сотрудники ГАИ переведены на усиленный режим несения службы. Рекомендуем водителям и пешеходам быть предельно внимательными при участии в дорожном движении», — говорится в telegram-канале ведомства.
Инспекторы также просят водителей избегать резких маневров и торможений. В случае, если поездку отложить нельзя, то нужно быть предельно бдительным и проверить техническое состояние машины. Сотрудники ГАИ круглосуточно продолжают вести надзор за состоянием трасс.
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