13 ноября 2024

В Перми заработал чат для тех, кто потерял близких на спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Чат работает в мессенджере Telegram
Чат работает в мессенджере Telegram Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Перми заработал чат для тех, кто потерял близких на спецоперации. Инициаторами создания чата является координатор автономной коммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества (КСВО) Пермского края» Елена Казанцева.

«Чат в Telegram для тех, у кого погиб близкий человек. Кто-то в нашем чате делится переживаниями, кто-то решает свои вопросы, а кто-то молчит... У нас нет правила, что надо обязательно общаться. Важно, чтобы чат стал для вас поддержкой и чем-то помог. Тогда мы понимаем, что нужны», — объяснили представители организации на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

АНО «Комитет семей воинов Отечества Пермского края» учреждена в феврале этого года. Казанцева является вдовой участника спецоперации и одним из соучредителей указанной организации. Комитет помогает семьям участников СВО оказывать психологическую, юридическую помощь, проводит различные культурно-патриотические мероприятия.

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В Перми заработал чат для тех, кто потерял близких на спецоперации. Инициаторами создания чата является координатор автономной коммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества (КСВО) Пермского края» Елена Казанцева. «Чат в Telegram для тех, у кого погиб близкий человек. Кто-то в нашем чате делится переживаниями, кто-то решает свои вопросы, а кто-то молчит... У нас нет правила, что надо обязательно общаться. Важно, чтобы чат стал для вас поддержкой и чем-то помог. Тогда мы понимаем, что нужны», — объяснили представители организации на своей странице в соцсети «ВКонтакте». АНО «Комитет семей воинов Отечества Пермского края» учреждена в феврале этого года. Казанцева является вдовой участника спецоперации и одним из соучредителей указанной организации. Комитет помогает семьям участников СВО оказывать психологическую, юридическую помощь, проводит различные культурно-патриотические мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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