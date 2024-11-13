В Перми заработал чат для тех, кто потерял близких на спецоперации. Инициаторами создания чата является координатор автономной коммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества (КСВО) Пермского края» Елена Казанцева.
«Чат в Telegram для тех, у кого погиб близкий человек. Кто-то в нашем чате делится переживаниями, кто-то решает свои вопросы, а кто-то молчит... У нас нет правила, что надо обязательно общаться. Важно, чтобы чат стал для вас поддержкой и чем-то помог. Тогда мы понимаем, что нужны», — объяснили представители организации на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
АНО «Комитет семей воинов Отечества Пермского края» учреждена в феврале этого года. Казанцева является вдовой участника спецоперации и одним из соучредителей указанной организации. Комитет помогает семьям участников СВО оказывать психологическую, юридическую помощь, проводит различные культурно-патриотические мероприятия.
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