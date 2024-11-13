13 ноября 2024

Лишнее курганское зерно депутаты хотят отправить в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганское зерно хотят отправить в Китай
Курганское зерно хотят отправить в Китай Фото:

В Курганской области скопился избыток зерна, который можно отправить в Китай. Это обсуждали на заседании комитета курганской областной думы по аграрной политике и природным ресурсам, пишет депутат Ольга Дружинина. 

Обсуждались итоги осенних полевых работ и дальнейшие шаги в аграрном секторе региона. «В области скопился переизбыток зерна и одна из возможностей реализовать его, это отправка контейнерами в Китай. Одна из важнейших задач на сегодняшний момент — это реализация зерна», — приводит Дружинина цитату председателя областной думы Дмитрия Фролова.

По информации, представленной на заседании, принято решение обратиться в Министерство сельского хозяйства РФ для внимания к ценовой политике на зерно и его реализации. Кроме того, председатель комитета Александр Брюханов выразил необходимость поддержки отрасли молочного животноводства. Он отметил важность соответствующей поддержки для развития молочного животноводства в Курганской области, что также стало одной из ключевых тем обсуждения на заседании.

URA.RU ранее писало, что Курганская область экспортировала в Китай почти в 2,5 раза меньше льна, чем в 2023 году. Поставки гороха выросли в четыре раза, а экспорт ячменя немного увеличился.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области скопился избыток зерна, который можно отправить в Китай. Это обсуждали на заседании комитета курганской областной думы по аграрной политике и природным ресурсам, пишет депутат Ольга Дружинина.  Обсуждались итоги осенних полевых работ и дальнейшие шаги в аграрном секторе региона. «В области скопился переизбыток зерна и одна из возможностей реализовать его, это отправка контейнерами в Китай. Одна из важнейших задач на сегодняшний момент — это реализация зерна», — приводит Дружинина цитату председателя областной думы Дмитрия Фролова. По информации, представленной на заседании, принято решение обратиться в Министерство сельского хозяйства РФ для внимания к ценовой политике на зерно и его реализации. Кроме того, председатель комитета Александр Брюханов выразил необходимость поддержки отрасли молочного животноводства. Он отметил важность соответствующей поддержки для развития молочного животноводства в Курганской области, что также стало одной из ключевых тем обсуждения на заседании. URA.RU ранее писало, что Курганская область экспортировала в Китай почти в 2,5 раза меньше льна, чем в 2023 году. Поставки гороха выросли в четыре раза, а экспорт ячменя немного увеличился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...