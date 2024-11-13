Лишнее курганское зерно депутаты хотят отправить в Китай

В Курганской области скопился избыток зерна, который можно отправить в Китай. Это обсуждали на заседании комитета курганской областной думы по аграрной политике и природным ресурсам, пишет депутат Ольга Дружинина.
Обсуждались итоги осенних полевых работ и дальнейшие шаги в аграрном секторе региона. «В области скопился переизбыток зерна и одна из возможностей реализовать его, это отправка контейнерами в Китай. Одна из важнейших задач на сегодняшний момент — это реализация зерна», — приводит Дружинина цитату председателя областной думы Дмитрия Фролова.
По информации, представленной на заседании, принято решение обратиться в Министерство сельского хозяйства РФ для внимания к ценовой политике на зерно и его реализации. Кроме того, председатель комитета Александр Брюханов выразил необходимость поддержки отрасли молочного животноводства. Он отметил важность соответствующей поддержки для развития молочного животноводства в Курганской области, что также стало одной из ключевых тем обсуждения на заседании.
URA.RU ранее писало, что Курганская область экспортировала в Китай почти в 2,5 раза меньше льна, чем в 2023 году. Поставки гороха выросли в четыре раза, а экспорт ячменя немного увеличился.
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