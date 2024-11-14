Песков ответил, будут ли в России забирать деньги со счетов иноагентов

Песков: говорить о конфискации денег со счетов ионогенов пока рано
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Песков заявил, что вопрос о доходах иноагентов ждет обсуждения
Песков заявил, что вопрос о доходах иноагентов ждет обсуждения Фото:

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал закон о возможной конфискации доходов у иностранных агентов. Он заявил, что говорить об этом пока рано. 

Он только поступает. Потом состоится обсуждение, правовые экспертизы, пока преждевременно говорить о нашей позиции», — заявил Песков во время конференц-кола с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Неделю назад председатель Думы Вячеслав Володин объявил о разработке нового законопроекта, который обязывает иноагентов хранить гонорары на специальном рублевом счете. При отмене статуса иноагенты смогут получить средства со спецсчетов в течение 15 дней, включая возможность перевода на другой банковский счет. Порядок списания средств установит правительство.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал закон о возможной конфискации доходов у иностранных агентов. Он заявил, что говорить об этом пока рано.  Он только поступает. Потом состоится обсуждение, правовые экспертизы, пока преждевременно говорить о нашей позиции», — заявил Песков во время конференц-кола с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Неделю назад председатель Думы Вячеслав Володин объявил о разработке нового законопроекта, который обязывает иноагентов хранить гонорары на специальном рублевом счете. При отмене статуса иноагенты смогут получить средства со спецсчетов в течение 15 дней, включая возможность перевода на другой банковский счет. Порядок списания средств установит правительство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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