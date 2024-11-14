Песков ответил, будут ли в России забирать деньги со счетов иноагентов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал закон о возможной конфискации доходов у иностранных агентов. Он заявил, что говорить об этом пока рано.
Он только поступает. Потом состоится обсуждение, правовые экспертизы, пока преждевременно говорить о нашей позиции», — заявил Песков во время конференц-кола с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Неделю назад председатель Думы Вячеслав Володин объявил о разработке нового законопроекта, который обязывает иноагентов хранить гонорары на специальном рублевом счете. При отмене статуса иноагенты смогут получить средства со спецсчетов в течение 15 дней, включая возможность перевода на другой банковский счет. Порядок списания средств установит правительство.
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