Повышенную выплату военные получат даже за раны, которые заработали с начала СВО

Президент России Владимир Путин принял решение о повышении выплат военнослужащим, получившим тяжелые ранения с начала и во время специальной военной операции, с трех до четырех миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Она добавила, что выплаты будут происходить через Фонд «Защитники Отечества».
«Это решение (получение выплат за тяжелые ранения) будет реализовываться через Фонд „Защитники Отечества“», — заявила Цивилева. Дополнительно уточняется, что каждому военнослужащему, получившему инвалидность в результате ранения, будет выплачен еще один миллион рублей.
Меры поддержки включают не только повышение выплат, но и обеспечение их реализации через специальные фонды. Цивилева отметила, что все заявленные решения главы государства будут выполнены и реализованы в полном объеме.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому, лицу, получившему увечье (ранение, травму, контузию), которое повлекло за собой наступление инвалидности, будет положена единовременная выплата в четыре миллиона рублей, передает РАПСИ. Кроме того, правительство РФ утвердило постановление, согласно которому размер выплаты будет зависеть от тяжести ранения: за тяжелые увечья и травмы — три миллиона рублей; за легкие ранения — один миллион; за другие травмы — 100 тысяч рублей, передает MK.RU. Ранее размер выплат для всех военнослужащих был одинаковым и составлял три миллиона рублей.
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