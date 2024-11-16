16 ноября 2024
15 ноября 2024

Шеф-повар из Перми Ежов регистрирует товарный знак с названием своего ресторана

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан располагается по улице Пермской
Ресторан располагается по улице Пермской Фото:

Пермский шеф-повар, глава ресторана «Гедонист» Александр Ежов собирается зарегистрировать товарный знак в виде слогана с названием собственного заведения. Соответствующая заявка в Роспатент поступила 12 ноября.

«Компания Александра Ежова „Источник вкуса“ подала заявление в Роспатент, чтобы получить исключительные права на выражение — „В мире гедониста“», — пишет со ссылкой на базу данных «Коммерсант-Прикамье». Окончательное решение по заявке еще не принято.

В открытых источниках указано, что пермски бизнесмен с января прошлого года является учредителем и директором компании «Источник вкуса». Ежов ранее был бренд-шефом ресторанов «Другое место», Les Marches и холдинга Bottega Group.

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Пермский шеф-повар, глава ресторана «Гедонист» Александр Ежов собирается зарегистрировать товарный знак в виде слогана с названием собственного заведения. Соответствующая заявка в Роспатент поступила 12 ноября. «Компания Александра Ежова „Источник вкуса“ подала заявление в Роспатент, чтобы получить исключительные права на выражение — „В мире гедониста“», — пишет со ссылкой на базу данных «Коммерсант-Прикамье». Окончательное решение по заявке еще не принято. В открытых источниках указано, что пермски бизнесмен с января прошлого года является учредителем и директором компании «Источник вкуса». Ежов ранее был бренд-шефом ресторанов «Другое место», Les Marches и холдинга Bottega Group.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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