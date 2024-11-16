Шеф-повар из Перми Ежов регистрирует товарный знак с названием своего ресторана

Пермский шеф-повар, глава ресторана «Гедонист» Александр Ежов собирается зарегистрировать товарный знак в виде слогана с названием собственного заведения. Соответствующая заявка в Роспатент поступила 12 ноября.
«Компания Александра Ежова „Источник вкуса“ подала заявление в Роспатент, чтобы получить исключительные права на выражение — „В мире гедониста“», — пишет со ссылкой на базу данных «Коммерсант-Прикамье». Окончательное решение по заявке еще не принято.
В открытых источниках указано, что пермски бизнесмен с января прошлого года является учредителем и директором компании «Источник вкуса». Ежов ранее был бренд-шефом ресторанов «Другое место», Les Marches и холдинга Bottega Group.
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