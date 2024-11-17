Тюменка похитила деньги, выделенные на престарелых и инвалидов

Директор организации, оказывающей соцуслуги престарелым и инвалидам в Тюменской области, подделывала документы и смогла похитить из бюджета более 200 000 рублей, выделяемых на обслуживание пациентов на дому. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Ирина Шмелева, являясь директором АНО СОН „Ирина“, используя свое служебное положение, путем обмана, в период с марта 2019 года по апрель 2022 года похитила бюджетные средства в общей сумме 208 400 рублей. Она заключала договоры о предоставлении соцуслуг на дому, но фактически их не оказывала», — рассказали в пресс-службе.
Помощь в виде стационара на дому в Тюменской области оказывается нуждающимся. Власти выделяют сертификаты, с которых и оплачивается эта работа. Шмелева вводила в заблуждение подчиненных ей соцработников, и те отдавали своим подопечным документы на подписание. В силу возраста и состояния здоровья последние не вникали в их содержимое.
В суде женщина свою вину не признала. Однако нанесенный ущерб возместила добровольно. В итоге ее приговорили к трем годам лишения свободы условно.
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