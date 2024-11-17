17 ноября 2024
16 ноября 2024

Тюменка похитила деньги, выделенные на престарелых и инвалидов

В Тюмени за мошенничество осудили директора организации соцобслуживания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменку приговорили к условному лишению свободы
Тюменку приговорили к условному лишению свободы Фото:

Директор организации, оказывающей соцуслуги престарелым и инвалидам в Тюменской области, подделывала документы и смогла похитить из бюджета более 200 000 рублей, выделяемых на обслуживание пациентов на дому. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Ирина Шмелева, являясь директором АНО СОН „Ирина“, используя свое служебное положение, путем обмана, в период с марта 2019 года по апрель 2022 года похитила бюджетные средства в общей сумме 208 400 рублей. Она заключала договоры о предоставлении соцуслуг на дому, но фактически их не оказывала», — рассказали в пресс-службе.

Помощь в виде стационара на дому в Тюменской области оказывается нуждающимся. Власти выделяют сертификаты, с которых и оплачивается эта работа. Шмелева вводила в заблуждение подчиненных ей соцработников, и те отдавали своим подопечным документы на подписание. В силу возраста и состояния здоровья последние не вникали в их содержимое.

В суде женщина свою вину не признала. Однако нанесенный ущерб возместила добровольно. В итоге ее приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор организации, оказывающей соцуслуги престарелым и инвалидам в Тюменской области, подделывала документы и смогла похитить из бюджета более 200 000 рублей, выделяемых на обслуживание пациентов на дому. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Ирина Шмелева, являясь директором АНО СОН „Ирина“, используя свое служебное положение, путем обмана, в период с марта 2019 года по апрель 2022 года похитила бюджетные средства в общей сумме 208 400 рублей. Она заключала договоры о предоставлении соцуслуг на дому, но фактически их не оказывала», — рассказали в пресс-службе. Помощь в виде стационара на дому в Тюменской области оказывается нуждающимся. Власти выделяют сертификаты, с которых и оплачивается эта работа. Шмелева вводила в заблуждение подчиненных ей соцработников, и те отдавали своим подопечным документы на подписание. В силу возраста и состояния здоровья последние не вникали в их содержимое. В суде женщина свою вину не признала. Однако нанесенный ущерб возместила добровольно. В итоге ее приговорили к трем годам лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...