Тюменка отсудила миллионы рублей у арестованного блогера

Тюменка отсудила более двух миллионов рублей за инфокурсы Аяза Шабутдинова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пока блогер находится в СИЗО, его бывшая клиентка отсудила деньги за курсы
Пока блогер находится в СИЗО, его бывшая клиентка отсудила деньги за курсы Фото:

Жительница Тюмени выиграла суд с компанией, учредителем которой является арестованный инфоблогер из Куеды (Пермский край) Аяз Шабутдинов. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина вернула себе более двух миллионов рублей.

«Истец в мае и июле 2021 года заключила договор с ответчиком — АНО „Центр предпринимательства+“, на оказание обучающих услуг и получила доступ к курсам „Марафон по инвестициям“ (стоимостью 200 000 рублей) и „Миллион с Аязом“ (1 300 000 рублей). После прохождения пяти занятий тюменка поняла, что какой-либо ценности для нее данные курсы не имеют, и направила ответчику претензию, в которой от услуг отказалась. Ответа не последовало, и истица обратилась в суд», — рассказали в пресс-службе.

Ответчик возражений на иск не направил, а суд встал на сторону тюменки. По итогу компанию обязали вернуть ей деньги за курсы, а также взыскали другие расходы — на оплату юриста, за пользование деньгами и штраф. В общей сложности АНО, учредителем которой выступает инфоблогер Аяз Шабутдинов, выплатит женщине более 2,3 миллиона рублей.

Как ранее писало URA.RU, Аяз Шабутдинов находится под арестом, который продлен до 3 февраля. По версии следствия, блогер вводил людей в заблуждение, предлагая построить бизнес через образовательные курсы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Тюмени выиграла суд с компанией, учредителем которой является арестованный инфоблогер из Куеды (Пермский край) Аяз Шабутдинов. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина вернула себе более двух миллионов рублей. «Истец в мае и июле 2021 года заключила договор с ответчиком — АНО „Центр предпринимательства+“, на оказание обучающих услуг и получила доступ к курсам „Марафон по инвестициям“ (стоимостью 200 000 рублей) и „Миллион с Аязом“ (1 300 000 рублей). После прохождения пяти занятий тюменка поняла, что какой-либо ценности для нее данные курсы не имеют, и направила ответчику претензию, в которой от услуг отказалась. Ответа не последовало, и истица обратилась в суд», — рассказали в пресс-службе. Ответчик возражений на иск не направил, а суд встал на сторону тюменки. По итогу компанию обязали вернуть ей деньги за курсы, а также взыскали другие расходы — на оплату юриста, за пользование деньгами и штраф. В общей сложности АНО, учредителем которой выступает инфоблогер Аяз Шабутдинов, выплатит женщине более 2,3 миллиона рублей. Как ранее писало URA.RU, Аяз Шабутдинов находится под арестом, который продлен до 3 февраля. По версии следствия, блогер вводил людей в заблуждение, предлагая построить бизнес через образовательные курсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...