Тюменка отсудила миллионы рублей у арестованного блогера

Жительница Тюмени выиграла суд с компанией, учредителем которой является арестованный инфоблогер из Куеды (Пермский край) Аяз Шабутдинов. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина вернула себе более двух миллионов рублей.
«Истец в мае и июле 2021 года заключила договор с ответчиком — АНО „Центр предпринимательства+“, на оказание обучающих услуг и получила доступ к курсам „Марафон по инвестициям“ (стоимостью 200 000 рублей) и „Миллион с Аязом“ (1 300 000 рублей). После прохождения пяти занятий тюменка поняла, что какой-либо ценности для нее данные курсы не имеют, и направила ответчику претензию, в которой от услуг отказалась. Ответа не последовало, и истица обратилась в суд», — рассказали в пресс-службе.
Ответчик возражений на иск не направил, а суд встал на сторону тюменки. По итогу компанию обязали вернуть ей деньги за курсы, а также взыскали другие расходы — на оплату юриста, за пользование деньгами и штраф. В общей сложности АНО, учредителем которой выступает инфоблогер Аяз Шабутдинов, выплатит женщине более 2,3 миллиона рублей.
Как ранее писало URA.RU, Аяз Шабутдинов находится под арестом, который продлен до 3 февраля. По версии следствия, блогер вводил людей в заблуждение, предлагая построить бизнес через образовательные курсы.
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