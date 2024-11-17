Газманов отправил ямальца из Тюменской облдумы в ЛНР. Видео

Член Тюменской облдумы от ЯНАО поехал судить музыкальный фестиваль в ЛНР
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Депутат Вершинин поехал в ЛНР по заданию Газманова, как победитель музыкального конкурса «Родники»
Депутат Вершинин поехал в ЛНР по заданию Газманова, как победитель музыкального конкурса «Родники» Фото:

Ямальский депутат в Тюменской областной думе Иван Вершинин поехал в Краснодон (ЛНР) по поручению народного артиста Олега Газманова. Об этом политик сообщил в соцсетях.

«Совсем недавно в Нижнем Новгороде прошел финал нашего конкурса „Родники“. И вот уже победители этого конкурса Марина Дмитриева и Иван Вершинин едут в геройский город Краснодон, на тридцатый фестиваль „Дмитриевская суббота“, но уже в качестве жюри», — говорит Олег Газманов на видео, опубликованном в личном telegram-канале Ивана Вершинина .

На фестивале «Родники» депутат Вершинин в составе дуэта победил в номинации «лучший текст». Парламентарий аккомпанировал на баяне.

Депутат также сообщил об усилении взаимодействия с властями Краснодона в культурной и социальной сферах. Краснодон является подшефным муниципалитетом Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало об отправке в город гуманитарного груза из Тюмени

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Ямальский депутат в Тюменской областной думе Иван Вершинин поехал в Краснодон (ЛНР) по поручению народного артиста Олега Газманова. Об этом политик сообщил в соцсетях. «Совсем недавно в Нижнем Новгороде прошел финал нашего конкурса „Родники“. И вот уже победители этого конкурса Марина Дмитриева и Иван Вершинин едут в геройский город Краснодон, на тридцатый фестиваль „Дмитриевская суббота“, но уже в качестве жюри», — говорит Олег Газманов на видео, опубликованном в личном telegram-канале Ивана Вершинина . На фестивале «Родники» депутат Вершинин в составе дуэта победил в номинации «лучший текст». Парламентарий аккомпанировал на баяне. Депутат также сообщил об усилении взаимодействия с властями Краснодона в культурной и социальной сферах. Краснодон является подшефным муниципалитетом Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало об отправке в город гуманитарного груза из Тюмени
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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