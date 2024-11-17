Ямальский депутат в Тюменской областной думе Иван Вершинин поехал в Краснодон (ЛНР) по поручению народного артиста Олега Газманова. Об этом политик сообщил в соцсетях.
«Совсем недавно в Нижнем Новгороде прошел финал нашего конкурса „Родники“. И вот уже победители этого конкурса Марина Дмитриева и Иван Вершинин едут в геройский город Краснодон, на тридцатый фестиваль „Дмитриевская суббота“, но уже в качестве жюри», — говорит Олег Газманов на видео, опубликованном в личном telegram-канале Ивана Вершинина .
На фестивале «Родники» депутат Вершинин в составе дуэта победил в номинации «лучший текст». Парламентарий аккомпанировал на баяне.
Депутат также сообщил об усилении взаимодействия с властями Краснодона в культурной и социальной сферах. Краснодон является подшефным муниципалитетом Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало об отправке в город гуманитарного груза из Тюмени
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