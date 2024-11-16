16 ноября 2024

Из центра не уехать: профессор УрФУ разнес мэрию за транспорт в Екатеринбурге

Профессор УрФУ пожаловался на мэрию из-за транспорта в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валерий Амиров рассказал о 40-минутном ожидании трамвая (архивное фото)
Валерий Амиров рассказал о 40-минутном ожидании трамвая (архивное фото) Фото:

Профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Валерий Амиров раскритиковал мэрию Екатеринбурга и главу Алексея Орлова за плохую работу общественного транспорта. По словам Амирова, после 21:00 невозможно уехать даже из центра города.

«Не знаю, что там мэр Орлов ответил раскритиковавшей его за безобразную работу городского общественного транспорта спикеру Совфеда Матвиенко. Но могу засвидетельствовать, что в прошлый четверг ждал у того же упомянутого Валентиной Ивановной „Гринвича“ автобуса 37 минут. И могу добавить, что студенты слезно просят отпускать их с последней пары минут на 10 раньше, потому что после 21:00 не уехать даже с улицы Ленина», — написал профессор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко подняла тему общественного транспорта уральской столицы, Орлов признался, что регулярно им пользуется. На заявление мэра обратила внимание Собчак и попросила екатеринбуржцев проверить неожиданное признание и запечатлеть градоначальника именно в автобусе.

Еще одно заявление по транспорту Екатеринбурга Матвиенко озвучила в беседе с сенатором Александром Высокинским. Она объяснила, что общественный транспорт должен ходить регулярно.

Вскоре после скандала статусных чиновников во главе с мэром Екатеринбурга заметили, спускающимися в метро «Чкаловская». Очевидцы говорили, что политики спустились в метро ради тестирования оплаты биометрией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Валерий Амиров раскритиковал мэрию Екатеринбурга и главу Алексея Орлова за плохую работу общественного транспорта. По словам Амирова, после 21:00 невозможно уехать даже из центра города. «Не знаю, что там мэр Орлов ответил раскритиковавшей его за безобразную работу городского общественного транспорта спикеру Совфеда Матвиенко. Но могу засвидетельствовать, что в прошлый четверг ждал у того же упомянутого Валентиной Ивановной „Гринвича“ автобуса 37 минут. И могу добавить, что студенты слезно просят отпускать их с последней пары минут на 10 раньше, потому что после 21:00 не уехать даже с улицы Ленина», — написал профессор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко подняла тему общественного транспорта уральской столицы, Орлов признался, что регулярно им пользуется. На заявление мэра обратила внимание Собчак и попросила екатеринбуржцев проверить неожиданное признание и запечатлеть градоначальника именно в автобусе. Еще одно заявление по транспорту Екатеринбурга Матвиенко озвучила в беседе с сенатором Александром Высокинским. Она объяснила, что общественный транспорт должен ходить регулярно. Вскоре после скандала статусных чиновников во главе с мэром Екатеринбурга заметили, спускающимися в метро «Чкаловская». Очевидцы говорили, что политики спустились в метро ради тестирования оплаты биометрией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...