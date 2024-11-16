Из центра не уехать: профессор УрФУ разнес мэрию за транспорт в Екатеринбурге

Профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Валерий Амиров раскритиковал мэрию Екатеринбурга и главу Алексея Орлова за плохую работу общественного транспорта. По словам Амирова, после 21:00 невозможно уехать даже из центра города.
«Не знаю, что там мэр Орлов ответил раскритиковавшей его за безобразную работу городского общественного транспорта спикеру Совфеда Матвиенко. Но могу засвидетельствовать, что в прошлый четверг ждал у того же упомянутого Валентиной Ивановной „Гринвича“ автобуса 37 минут. И могу добавить, что студенты слезно просят отпускать их с последней пары минут на 10 раньше, потому что после 21:00 не уехать даже с улицы Ленина», — написал профессор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко подняла тему общественного транспорта уральской столицы, Орлов признался, что регулярно им пользуется. На заявление мэра обратила внимание Собчак и попросила екатеринбуржцев проверить неожиданное признание и запечатлеть градоначальника именно в автобусе.
Еще одно заявление по транспорту Екатеринбурга Матвиенко озвучила в беседе с сенатором Александром Высокинским. Она объяснила, что общественный транспорт должен ходить регулярно.
Вскоре после скандала статусных чиновников во главе с мэром Екатеринбурга заметили, спускающимися в метро «Чкаловская». Очевидцы говорили, что политики спустились в метро ради тестирования оплаты биометрией.
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