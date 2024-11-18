Синоптики зафиксировали аномально теплую погоду по всей РФ

Аномально теплая погода ожидается по всей территории РФ в ближайшие несколько дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что изменение климата связано с перемещением воздуха из Атлантики и глобальным потеплением.
«Ситуация такова, что вообще на всей территории страны очень высокие температуры. Связано это с тем, что воздушная масса переносится из Атлантики, а когда воздух переносится оттуда — всегда тепло», — заявил Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.
Он также отметил, что глобальное потепление изменяет циркуляцию, что приводит к более частому прохождению атлантического воздуха в Сибирь и на Дальний Восток. Для европейской территории это тепло выражается в 4-5 градусов выше нормы, однако за Уралом нормы значительно ниже, поэтому в зимний период фиксируются значительные температурные аномалии.
Вильфанд отметил, что в восточной части Уральского федерального округа температура на 15-16 градусов выше нормы, а аномалии в Сибири и западных регионах Якутии могут достигать 16-20 градусов из-за теплых атлантических воздушных масс. В Свердловской области сейчас температура держится около нуля, что необычно для конца ноября. Аналогичная ситуация наблюдается в Тюменской и Курганской областях, где температура также останется положительной. В Алтайском крае ночная температура в начале недели составит от -3 до -6 градусов, а к концу недели понизится до -12 ночью.
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