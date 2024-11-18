Axios: США разрешили Киеву бить вглубь РФ еще три дня назад

США приблизительно три дня назад сообщили Киеву о разрешении применять дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом пишет портал Axios.
«Информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», — говорится в материале. Там добавили, что это решение действующего президента США касается только Курской области.
Джо Байден разрешил Украине применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России, что, по данным New York Times, направлено на «защиту» украинских войск в Курской области. Официальных комментариев от Белого дома еще не было. При этом Британия и Франция также согласились предоставить свои ракеты SCALP/Storm Shadow для аналогичных целей. Военный обозреватель Виктор Баранец отмечает, что это решение кардинально меняет российско-американские отношения и свидетельствует о прямом вмешательстве США в конфликт на Украине, передает 360.ru.
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