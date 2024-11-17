В России заговорили о ядерном ударе после разрешения Байдена бить ATACMS по РФ

Россия должна рассмотреть демонстрационный ядерный удар по акватории у берегов Великобритании и Франции в ответ на предоставление Киеву права наносить удары по территории РФ с использованием дальнобойных ракет. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.
«Может возникнуть вопрос о демонстрационном ядерном ударе в морской акватории поблизости от побережья Великобритании и Франции с целью демонстрации решимости России в случае непринятия мер по пресечению подобных действий со стороны ВСУ», — сказал Коротченко. Его слова привели журналисты агентства.
Байден ранее дал согласие на использование Украиной американского оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщили ведущие мировые СМИ вечером 17 ноября. Согласно данным агентства Reuters, украинская сторона может приступить к реализации данного разрешения в скором времени. Издание The New York Times отметило, что данное решение Байдена вызвало опасения среди некоторых американских чиновников, а представители Пентагона выразили свое несогласие с передачей Украине американских ракет.
Решение Байдена вызвало бурное обсуждение как в США, так и в остальном мире. Предприниматель Илон Маск назвал проблемой факт того, что Россия может зеркально ответить на разрешение ВСУ наносить удары по территории РФ американскими ATACMS. Подробнее о реакции мировой общественности на снятие запрета — в материале URA.RU.
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