Тюмень накроет дождем со снегом

Осадки придут в Тюмень 20 ноября
В Тюмени 20 ноября весь день будет идти снег с дождем, а температура воздуха опустится ниже нуля. Такой прогноз представлен на сервисе «Яндекс. Погода».
«Тюмень, 20 ноября. Днем, вечером и ночью дождь со снегом. Температура воздуха — от 0 до -1. Ощущаться будет как -5», — следует из прогноза синоптиков.
При этом 19 ноября в Тюмени будет теплым. Днем ожидается +3, ночью — 0-1 градус.
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