17 ноября 2024

Тюмень накроет дождем со снегом

В Тюмени 20 ноября ожидаются снег с дождем и похолодание ниже нуля
© Служба новостей «URA.RU»
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Осадки придут в Тюмень 20 ноября
Осадки придут в Тюмень 20 ноября Фото:

В Тюмени 20 ноября весь день будет идти снег с дождем, а температура воздуха опустится ниже нуля. Такой прогноз представлен на сервисе «Яндекс. Погода».

«Тюмень, 20 ноября. Днем, вечером и ночью дождь со снегом. Температура воздуха — от 0 до -1. Ощущаться будет как -5», — следует из прогноза синоптиков.

При этом 19 ноября в Тюмени будет теплым. Днем ожидается +3, ночью — 0-1 градус.

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В Тюмени 20 ноября весь день будет идти снег с дождем, а температура воздуха опустится ниже нуля. Такой прогноз представлен на сервисе «Яндекс. Погода». «Тюмень, 20 ноября. Днем, вечером и ночью дождь со снегом. Температура воздуха — от 0 до -1. Ощущаться будет как -5», — следует из прогноза синоптиков. При этом 19 ноября в Тюмени будет теплым. Днем ожидается +3, ночью — 0-1 градус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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