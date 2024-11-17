Мэры Тюмени и Салехарда стали одними из самых цитируемых глав городов УрФО

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Афанасьев и Титовский заняли второе и третье мета в рейтинге цитируемости
Афанасьев и Титовский заняли второе и третье мета в рейтинге цитируемости Фото:

Мэры Тюмени Максим Афанасьев и Салехарда Алексей Титовский заняли второе и третье место в рейтинге самых цитируемых глав городов в Уральском федеральном округе по итогам октября. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

«Первое место: Орлов Алексей Валерьевич — глава города. Столица субъекта: Екатеринбург. Второе место: Афанасьев Максим Викторович — глава города. Столица субъекта: Тюмень. Третье место: Титовский Алексей Леонидович — глава города. Столица субъекта: Салехард», — написано на сайте.

При этом разрыв в Медиаиндексе у мэров крайне большой. Так у Орлова он равен 22 351, у Афанасьева — 18 281,2, а у Титовского — 6 747.

В прошлом месяце они занимали все те же позиции. Пока их никто не смог сместить.

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Мэры Тюмени Максим Афанасьев и Салехарда Алексей Титовский заняли второе и третье место в рейтинге самых цитируемых глав городов в Уральском федеральном округе по итогам октября. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия». «Первое место: Орлов Алексей Валерьевич — глава города. Столица субъекта: Екатеринбург. Второе место: Афанасьев Максим Викторович — глава города. Столица субъекта: Тюмень. Третье место: Титовский Алексей Леонидович — глава города. Столица субъекта: Салехард», — написано на сайте. При этом разрыв в Медиаиндексе у мэров крайне большой. Так у Орлова он равен 22 351, у Афанасьева — 18 281,2, а у Титовского — 6 747. В прошлом месяце они занимали все те же позиции. Пока их никто не смог сместить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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