Мэры Тюмени и Салехарда стали одними из самых цитируемых глав городов УрФО

Мэры Тюмени Максим Афанасьев и Салехарда Алексей Титовский заняли второе и третье место в рейтинге самых цитируемых глав городов в Уральском федеральном округе по итогам октября. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».
«Первое место: Орлов Алексей Валерьевич — глава города. Столица субъекта: Екатеринбург. Второе место: Афанасьев Максим Викторович — глава города. Столица субъекта: Тюмень. Третье место: Титовский Алексей Леонидович — глава города. Столица субъекта: Салехард», — написано на сайте.
При этом разрыв в Медиаиндексе у мэров крайне большой. Так у Орлова он равен 22 351, у Афанасьева — 18 281,2, а у Титовского — 6 747.
В прошлом месяце они занимали все те же позиции. Пока их никто не смог сместить.
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