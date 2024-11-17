«Нет бороды»: русская участница конкурса «Мисс Вселенная» вызвала у зрителей шквал эмоций

Пользователи соцсети Х (бывший Twitter) резко высказались в отношении участниц конкурса «Мисс Вселенная 2024», в частности они набросились на представительницу России Валентину Алексееву. Кто-то посчитал нужным спросить, почему у девушки нет бороды, а другие заявили, что для своих лет она плохо выглядит.
«Честно говоря, она красива. Однако мне кажется странным, что русские женщины, просто разгуливающие по разным русским поселениям и городам, выглядят гораздо красивее. И это вовсе не оскорбление в ее адрес», — заявил пользователь с ником Novakovskiy, L.N. на своей странице.
Пользователь с ником Thomas M Schaefer выразил схожее мнение. Он отметил, что его русская жена выглядела гораздо лучше в свои годы, чем Валентина Алексеева. По его словам, в период с 1997 по 2003 годы в московских барах можно было встретить кого-то намного привлекательнее. Кто-то удивился образом русской красавицы на финальном дне конкурса, где она вышла в короне, напоминающей «русский кокошник».
Пользователь с ником Pasty White был приятно удивлен тем, что Россия не отдаляется от своего исторического величия. Пользователь с ником Gor An удивился, почему у девушки нет бороды, а Brian Meicer отметил, что голос девушки похож на мужской.
В Мексике прошел финальный день конкурса «Мисс Вселенная 2024». Победу на нем одержала датчанка Виктория Кьер. Валентине Алексеевой удалось войти в топ-12.
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