«Нет бороды»: русская участница конкурса «Мисс Вселенная» вызвала у зрителей шквал эмоций

Россиянка Валентина Алексеева подверглась критике после «Мисс Вселенной 2024»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валентина Алексеева вошла в топ-12 в конкурсе «Мисс Вселенная 2024»
Валентина Алексеева вошла в топ-12 в конкурсе «Мисс Вселенная 2024» Фото:

Пользователи соцсети Х (бывший Twitter) резко высказались в отношении участниц конкурса «Мисс Вселенная 2024», в частности они набросились на представительницу России Валентину Алексееву. Кто-то посчитал нужным спросить, почему у девушки нет бороды, а другие заявили, что для своих лет она плохо выглядит. 

«Честно говоря, она красива. Однако мне кажется странным, что русские женщины, просто разгуливающие по разным русским поселениям и городам, выглядят гораздо красивее. И это вовсе не оскорбление в ее адрес», — заявил пользователь с ником Novakovskiy, L.N. на своей странице.

Пользователь с ником Thomas M Schaefer выразил схожее мнение. Он отметил, что его русская жена выглядела гораздо лучше в свои годы, чем Валентина Алексеева. По его словам, в период с 1997 по 2003 годы в московских барах можно было встретить кого-то намного привлекательнее. Кто-то удивился образом русской красавицы на финальном дне конкурса, где она вышла в короне, напоминающей «русский кокошник».

Пользователь с ником Pasty White был приятно удивлен тем, что Россия не отдаляется от своего исторического величия. Пользователь с ником Gor An удивился, почему у девушки нет бороды, а Brian Meicer отметил, что голос девушки похож на мужской.

В Мексике прошел финальный день конкурса «Мисс Вселенная 2024». Победу на нем одержала датчанка Виктория Кьер. Валентине Алексеевой удалось войти в топ-12.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пользователи соцсети Х (бывший Twitter) резко высказались в отношении участниц конкурса «Мисс Вселенная 2024», в частности они набросились на представительницу России Валентину Алексееву. Кто-то посчитал нужным спросить, почему у девушки нет бороды, а другие заявили, что для своих лет она плохо выглядит.  «Честно говоря, она красива. Однако мне кажется странным, что русские женщины, просто разгуливающие по разным русским поселениям и городам, выглядят гораздо красивее. И это вовсе не оскорбление в ее адрес», — заявил пользователь с ником Novakovskiy, L.N. на своей странице. Пользователь с ником Thomas M Schaefer выразил схожее мнение. Он отметил, что его русская жена выглядела гораздо лучше в свои годы, чем Валентина Алексеева. По его словам, в период с 1997 по 2003 годы в московских барах можно было встретить кого-то намного привлекательнее. Кто-то удивился образом русской красавицы на финальном дне конкурса, где она вышла в короне, напоминающей «русский кокошник». Пользователь с ником Pasty White был приятно удивлен тем, что Россия не отдаляется от своего исторического величия. Пользователь с ником Gor An удивился, почему у девушки нет бороды, а Brian Meicer отметил, что голос девушки похож на мужской. В Мексике прошел финальный день конкурса «Мисс Вселенная 2024». Победу на нем одержала датчанка Виктория Кьер. Валентине Алексеевой удалось войти в топ-12.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...