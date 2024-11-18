Мужчина приехал в Тюмень и перестал выходить на связь
В Тюмени разыскивают мужчину, который приехал в регион с Кипра. Об этом сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень».
«Пропал Костенко Станислав Юрьевич. Дата рождения 18.02.1999. Рост 183 сантиметра, вес до 90 кг. Прилетел с Кипра в Тюмень 4 сентября 2024 с тех пор не отвечает на звонки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на Кипре мужчина работал преподавателем младших классов в местной школе. В УМВД России по Тюменской области URA.RU подтвердили, что в настоящий момент проводятся розыскные мероприятия.
Пропавший в Тюмени учитель
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