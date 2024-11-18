18 ноября 2024

В Тюмени пропал учитель с Кипра. Фото

Тюменская полиция разыскивает учителя с Кипра, пропавшего в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина приехал в Тюмень и перестал выходить на связь
Мужчина приехал в Тюмень и перестал выходить на связь Фото:

В Тюмени разыскивают мужчину, который приехал в регион с Кипра. Об этом сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень».

«Пропал Костенко Станислав Юрьевич. Дата рождения 18.02.1999. Рост 183 сантиметра, вес до 90 кг. Прилетел с Кипра в Тюмень 4 сентября 2024 с тех пор не отвечает на звонки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на Кипре мужчина работал преподавателем младших классов в местной школе. В УМВД России по Тюменской области URA.RU подтвердили, что в настоящий момент проводятся розыскные мероприятия. 

Пропавший в Тюмени учитель
Пропавший в Тюмени учитель
Фото:

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В Тюмени разыскивают мужчину, который приехал в регион с Кипра. Об этом сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». «Пропал Костенко Станислав Юрьевич. Дата рождения 18.02.1999. Рост 183 сантиметра, вес до 90 кг. Прилетел с Кипра в Тюмень 4 сентября 2024 с тех пор не отвечает на звонки», — говорится в сообщении. Уточняется, что на Кипре мужчина работал преподавателем младших классов в местной школе. В УМВД России по Тюменской области URA.RU подтвердили, что в настоящий момент проводятся розыскные мероприятия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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