Воспитатели в ЯНАО выполняют работу менеджера вместо того, чтобы заниматься детьми

В Салехарде недовольный работой воспитатель сообщил, что департамент образования якобы обязал педагогов выполнять работу менеджера онлайн-чатов. В анонимном посте в социальных сетях города автор сообщил, что вместо работы с детьми, вынужден скидывать родителям информацию с расписанием уроков и меню.
«Вопрос к департаменту образования: кто такой придумал, что каждое утро нужно выставлять в родительский чат меню, расписание, да еще кучу фотографий? Неужели каждый родитель не может обратить внимание на меню и расписание занятий на стенде, прочитав и обсудив его вместе со своим ребенком? Как же раньше без этого обходились? Я понимаю, что сфотографировать это пару секунд, но воспитатели находятся на рабочем месте, на виду у всех, и обязаны заниматься детьми, а не фотографированием на телефон», — сообщили в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.
В комментариях к посту другой воспитатель заметил, что все зависит не от департамента образования, а от работы образовательной организации. «У нас меню выкладывает отдельный человек, кто занимается именно меню и прочей работой. А воспитатели занимаются детьми, все как положено, детский сад „Журавушка“, — сообщила Нелли Султанова.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Салехарда. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что Департамент образования Салехарда проверил детсад, из которого за год уволилось 14 сотрудников. Со слов воспитателей, многих специалистов не устроила работа под руководством новой заведующей Ирины Сергеевой.
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