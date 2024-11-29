29 ноября 2024

В Свердловской области острый дефицит дворников

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург , снег, администрация екатеринбурга, снегопад, зима, непогода, дворник с лопатой
Платят дворникам от 23 до 44 тысяч рублей Фото:

В Свердловской области в преддверии зимы особая нехватка дворников и подсобных рабочих. Зарплаты специалистам предлагают небольшие, но они могут устроиться в несколько мест. Об этом заявила заместитель директора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова.

«Очень много требуется дворников и подсобных рабочих, и, в принципе, рабочих с низкоквалифицированной разрядностью. Да, заработная плата, наверное, невелика, от 23 до 44 тысяч рублей. Если человек хочет работать и хочет зарабатывать, можно устроиться, наверное, в два жилых комплекса, в две управляющие компании», — сообщила Бордюгова в эфире ОТВ.

Она отметила, что безработных в Свердловской области, которые состоят на учете в Службе занятости, примерно восемь тысяч человек. Количество вакансий же составляет 49 тысяч.

По сравнению с прошлым годом количество безработных снизилось почти в полтора раза, а вакансий стало больше, рассказала Бордюгова. На данный момент количество вакансий в шесть раз превышает число безработных.

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В Свердловской области в преддверии зимы особая нехватка дворников и подсобных рабочих. Зарплаты специалистам предлагают небольшие, но они могут устроиться в несколько мест. Об этом заявила заместитель директора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова. «Очень много требуется дворников и подсобных рабочих, и, в принципе, рабочих с низкоквалифицированной разрядностью. Да, заработная плата, наверное, невелика, от 23 до 44 тысяч рублей. Если человек хочет работать и хочет зарабатывать, можно устроиться, наверное, в два жилых комплекса, в две управляющие компании», — сообщила Бордюгова в эфире ОТВ. Она отметила, что безработных в Свердловской области, которые состоят на учете в Службе занятости, примерно восемь тысяч человек. Количество вакансий же составляет 49 тысяч. По сравнению с прошлым годом количество безработных снизилось почти в полтора раза, а вакансий стало больше, рассказала Бордюгова. На данный момент количество вакансий в шесть раз превышает число безработных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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