Глава СПЧ словом «никак» охарактеризовал свою работу с правами человека в Чечне

Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, как правовой орган в настоящий момент организует свою работу в Чеченской республике. По его словам, сейчас ее можно охарактеризовать словом «никак». Он подчеркнул, что несмотря на принадлежность к России, республика немного отличается от остальной страны в правовом плане и связано это с менталитетом народа, пережившим две Чеченские войны.
«Никак [сейчас не работаем в Чечне]», — уточнил Фадеев в интервью РБК, отвечая на вопрос о том, как СПЧ налаживает свою работу в республике. Его ответ прозвучал в контексте недавних резонансных случаев, связанных с нападением на журналистку Елену Милашину и избиением правозащитника Никиты Журавеля. Последний в 2023 году был избит сыном главы Чечни Рамзана Кадырова за сожжение Корана.
Фадеев рассказал журналистам, что его приглашали работать в Чечню, однако он пока не готов соглашаться. Говоря об инцидентах, связанных с нарушениями прав человека в республике, глава СПЧ признал, что они есть. Говоря о том же Журавеле Фадеев намекнул, что парень был сам виноват в своих действиях. Подытоживая свои тезисы он подчеркнул, что к Чечне надо относиться аккуратно. «Есть своя небольшая специфика», — добавил он, комментируя факт того, что в республике правовая система отличается от остальной части России.
Один из скандальных случаев в Чечне произошел летом 2023 года. Никита Журавель, находясь в СИЗО Грозного по обвинению в сожжении Корана, обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с заявлением об избиении. Однако тогда в СПЧ направили обращение в местные органы, так и не рассмотрев его.
В августе 2023 года Никита Журавель, находясь в СИЗО Грозного, обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с заявлением о том, что его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Однако Москалькова не инициировала проверку и перенаправила обращение в чеченские органы.
До этого в Чечне неизвестные напали на журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Тогда в республике возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
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