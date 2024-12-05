МИД РФ потребовал от Польши закрыть свое генконсульство в Петербурге

МИД РФ с 10 января 2025 года закрывает генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. РФ отзывает разрешение на функционирование консульства, тем самым вынуждая Польшу закрыть его.
«Российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге», — отмечается на официальном сайте министерства. Этот шаг будет предпринят в связи с недавним закрытием польскими властями Генконсульства РФ в своей стране.
После этого в МИД РФ призвали дипломатов из Польши готовиться к отъезду из России. Это зеркальный ответ со стороны РФ.
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МИД РФ с 10 января 2025 года закрывает генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. РФ отзывает разрешение на функционирование консульства, тем самым вынуждая Польшу закрыть его. «Российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге», — отмечается на официальном сайте министерства. Этот шаг будет предпринят в связи с недавним закрытием польскими властями Генконсульства РФ в своей стране. После этого в МИД РФ призвали дипломатов из Польши готовиться к отъезду из России. Это зеркальный ответ со стороны РФ.