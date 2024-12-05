МИД РФ потребовал от Польши закрыть свое генконсульство в Петербурге

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Виды Санкт-Петербурга. 9 июня 2024., питер, спб, санкт петербург
МИД РФ вынуждает Польшу закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге Фото:

МИД РФ с 10 января 2025 года закрывает генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. РФ отзывает разрешение на функционирование консульства, тем самым вынуждая Польшу закрыть его.

«Российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге», — отмечается на официальном сайте министерства. Этот шаг будет предпринят в связи с недавним закрытием польскими властями Генконсульства РФ в своей стране.

После этого в МИД РФ призвали дипломатов из Польши готовиться к отъезду из России. Это зеркальный ответ со стороны РФ.

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МИД РФ с 10 января 2025 года закрывает генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. РФ отзывает разрешение на функционирование консульства, тем самым вынуждая Польшу закрыть его. «Российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге», — отмечается на официальном сайте министерства. Этот шаг будет предпринят в связи с недавним закрытием польскими властями Генконсульства РФ в своей стране. После этого в МИД РФ призвали дипломатов из Польши готовиться к отъезду из России. Это зеркальный ответ со стороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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