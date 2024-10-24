Захарова призвала польских дипломатов готовиться к отъезду из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала дипломатов из Польши готовиться к отъезду из России. Об этом она рассказала в разговоре с ТАСС.
«Польским дипломатам приготовиться [к отъезду из России] „, — передает ТАСС слова Захаровой. Такое заявление в МИДе сделали после того, как в польское ведомство предписало покинуть страну десяти сотрудникам генконсульства России.
Ранее пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников консульства России в Познани должны покинуть Польшу, передает RT. Российская сторона предупредила об ответных действиях на решение Польши.
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