Захарова призвала польских дипломатов готовиться к отъезду из России

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В МИД РФ приняли ответные действия в адрес польских дипломатов
В МИД РФ приняли ответные действия в адрес польских дипломатов Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала дипломатов из Польши готовиться к отъезду из России. Об этом она рассказала в разговоре с ТАСС.

«Польским дипломатам приготовиться [к отъезду из России] „, — передает ТАСС слова Захаровой. Такое заявление в МИДе сделали после того, как в польское ведомство предписало покинуть страну десяти сотрудникам генконсульства России. 

Ранее пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников консульства России в Познани должны покинуть Польшу, передает RT. Российская сторона предупредила об ответных действиях на решение Польши. 

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала дипломатов из Польши готовиться к отъезду из России. Об этом она рассказала в разговоре с ТАСС. «Польским дипломатам приготовиться [к отъезду из России] „, — передает ТАСС слова Захаровой. Такое заявление в МИДе сделали после того, как в польское ведомство предписало покинуть страну десяти сотрудникам генконсульства России.  Ранее пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников консульства России в Познани должны покинуть Польшу, передает RT. Российская сторона предупредила об ответных действиях на решение Польши. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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