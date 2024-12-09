В МИД РФ упрекнули Киев за нежелание идти на переговоры

Галузин: Киев и Запад закрыты для переговоров по Украине
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Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Галузин
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Галузин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад не оказывает давления на Киев с требованием отменить его запрет на ведение переговоров с Россией, что делает Украину недоступной для мирного диалога. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Запад не удосужился приказать Киеву отменить введенный им самим запрет на переговоры с российским руководством», — передает слова Галузина ТАСС. Он добавил, что российская сторона открыта к диалогу.

Галузин подчеркнул, что основой для переговоров должно быть предложение президента РФ Владимира Путина. Однако для этого необходимо, чтобы Запад и Украина проявили готовность к обсуждениям, заключил заместитель министра иностранных дел РФ.

Москва готова к переговорам с Киевом о прекращении огня на условиях, озвученных Владимиром Путиным в июне, включая вывод украинских войск из новых регионов РФ и отказ Украины от вступления в НАТО. Спустя время Путин подтвердил, что ничего не изменилось в этом вопросе, добавив, что Россия прекратит огонь при выполнении этих условий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что готовность к диалогу с украинской стороной уже неоднократно подчеркивалась, передает «Ридус».

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Запад не оказывает давления на Киев с требованием отменить его запрет на ведение переговоров с Россией, что делает Украину недоступной для мирного диалога. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. «Запад не удосужился приказать Киеву отменить введенный им самим запрет на переговоры с российским руководством», — передает слова Галузина ТАСС. Он добавил, что российская сторона открыта к диалогу. Галузин подчеркнул, что основой для переговоров должно быть предложение президента РФ Владимира Путина. Однако для этого необходимо, чтобы Запад и Украина проявили готовность к обсуждениям, заключил заместитель министра иностранных дел РФ. Москва готова к переговорам с Киевом о прекращении огня на условиях, озвученных Владимиром Путиным в июне, включая вывод украинских войск из новых регионов РФ и отказ Украины от вступления в НАТО. Спустя время Путин подтвердил, что ничего не изменилось в этом вопросе, добавив, что Россия прекратит огонь при выполнении этих условий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что готовность к диалогу с украинской стороной уже неоднократно подчеркивалась, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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