Суд приговорил экс-владелицу банка БКФ к 19 годам колонии

Суд приговорил экс-председателя совета директоров банка БКФ и основателя компании «Русский продукт» Ольгу Миримскую к 19 годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 миллионов рублей. Как сообщает РБК, Миримская была признана виновной в попытке дачи взятки и даче взятки следователю СК и руководству суда на общую сумму 1,8 миллиона долларов.
Следствие установило, что Миримская передала взятку в виде двух автомобилей на сумму 3,25 миллиона рублей следователю Юрию Носову. Эти действия были частью ее попытки влиять на расследование дела против ее бывшего гражданского мужа — совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова. В ходе следствия выяснилась причастность Носова к фальсификации уголовного дела, сообщает РБК. В 2016 году Смирнов был объявлен в розыск вместе с суррогатной матерью и еще тремя фигурантами дела, которое потом закрыли за отсутствием состава преступления.
Дело Миримской слушали с 2023 года, изначально прокурор требовал приговорить ее к 20 годам и 500 миллионам рублей. Помимо приговора экс-владелице БКФ, суд также рассмотрел дело следователя Носова, который был лишен звания подполковника и приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом 55,7 миллионов рублей.
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