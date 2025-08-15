ТАСС раскрыл, какое оружие использует ВСУ против российских истребителей

ТАСС: ВСУ используют против российских Су-34 и Су-35 ракеты ЗРК Patriot
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ выпустили 20 ракет из ЗРК Patriot по российским ВКС за последние полтора года
ВСУ выпустили 20 ракет из ЗРК Patriot по российским ВКС за последние полтора года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные с конца 2023 года начали активно применять западные зенитные ракетные комплексы SAMP/T и Patriot, а также советские С-200 против российских истребителей Су-34 и Су-35. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«С конца 2023-го года против российских самолетов Су-34 и Су-35 противник активно пытается применять зенитные ракетные комплексы: С-200 (с ракетами 5В28 (5В21), SAMP/T производства Франции (с ракетами Aster-30) и Patriot производства США (с ракетами MIM-104D)», — сообщил источник ТАСС.

Он отметил, что за последние полтора года российские расчеты ПВО перехватили почти 20 зенитных управляемых ракет западного производства, выпущенных по самолетам ВКС РФ. Около половины перехваченных ракет составили американские MIM-104D от ЗРК Patriot. Атаки осуществлялись по самолетам, находившимся на сверхзвуковых скоростях.

Ранее военные эксперты отмечали, что возможности украинской ПВО снижаются из-за потерь советских комплексов и ударов по западным системам, таким как Patriot. По данным зарубежных СМИ, Украина испытывает трудности с восполнением утраченных средств противовоздушной обороны, что влияет на эффективность защиты неба от российских авиаударов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные с конца 2023 года начали активно применять западные зенитные ракетные комплексы SAMP/T и Patriot, а также советские С-200 против российских истребителей Су-34 и Су-35. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России. «С конца 2023-го года против российских самолетов Су-34 и Су-35 противник активно пытается применять зенитные ракетные комплексы: С-200 (с ракетами 5В28 (5В21), SAMP/T производства Франции (с ракетами Aster-30) и Patriot производства США (с ракетами MIM-104D)», — сообщил источник ТАСС. Он отметил, что за последние полтора года российские расчеты ПВО перехватили почти 20 зенитных управляемых ракет западного производства, выпущенных по самолетам ВКС РФ. Около половины перехваченных ракет составили американские MIM-104D от ЗРК Patriot. Атаки осуществлялись по самолетам, находившимся на сверхзвуковых скоростях. Ранее военные эксперты отмечали, что возможности украинской ПВО снижаются из-за потерь советских комплексов и ударов по западным системам, таким как Patriot. По данным зарубежных СМИ, Украина испытывает трудности с восполнением утраченных средств противовоздушной обороны, что влияет на эффективность защиты неба от российских авиаударов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...