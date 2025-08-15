ТАСС раскрыл, какое оружие использует ВСУ против российских истребителей

Украинские военные с конца 2023 года начали активно применять западные зенитные ракетные комплексы SAMP/T и Patriot, а также советские С-200 против российских истребителей Су-34 и Су-35. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России.
«С конца 2023-го года против российских самолетов Су-34 и Су-35 противник активно пытается применять зенитные ракетные комплексы: С-200 (с ракетами 5В28 (5В21), SAMP/T производства Франции (с ракетами Aster-30) и Patriot производства США (с ракетами MIM-104D)», — сообщил источник ТАСС.
Он отметил, что за последние полтора года российские расчеты ПВО перехватили почти 20 зенитных управляемых ракет западного производства, выпущенных по самолетам ВКС РФ. Около половины перехваченных ракет составили американские MIM-104D от ЗРК Patriot. Атаки осуществлялись по самолетам, находившимся на сверхзвуковых скоростях.
Ранее военные эксперты отмечали, что возможности украинской ПВО снижаются из-за потерь советских комплексов и ударов по западным системам, таким как Patriot. По данным зарубежных СМИ, Украина испытывает трудности с восполнением утраченных средств противовоздушной обороны, что влияет на эффективность защиты неба от российских авиаударов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.