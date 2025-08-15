Дрон влетел в многоэтажку в Курске, есть погибшая и раненые: что известно к этому часу

Украинский дрон ударил по многоэтажке в Курске, есть погибшая и ранены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки на дом есть погибшая
В результате атаки на дом есть погибшая Фото:
новость из сюжета
Дрон влетел в многоэтажный дом в Курске, есть раненые и погибшая

В эту ночь на территории Железнодорожного района Курска многоэтажный жилой дом подвергся атаке БПЛА от ВСУ. В результате удара возник пожар на верхних этажах здания. В происшествии погибла женщина, еще шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все, что известно о трагедии — в материале URA.RU.

Атака дронов

На Курск в очередной раз совершили атаку дроны ВСУ. В этот раз скончалась женщина, еще несколько человек получили ранения. «К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления", — заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В результате удара также начался пожар. Огонь охватил четыре верхних этажа.

Мэр Курска выехал на место с главой региона

Глава города Сергей Котляров совместно с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном посетил район, где в результате атаки украинского беспилотника был поврежден многоквартирный жилой дом в Железнодорожном округе. Утром представители администрации, комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, инспекции ЖКХ и Фонда капитального ремонта проведут обход пострадавших домов и зафиксируют все выявленные повреждения. Всем нуждающимся будет предоставлена необходимая помощь.

Что пообещали власти пострадавшим жителям дома

На данный момент жители дома были временно эвакуированы и размещены в ближайшей школе. Им предоставлены спальные места, предметы первой необходимости и питание. Всем пострадавшим будет оказана материальная поддержка: компенсация в размере 75 тысяч рублей предусмотрена при частичной утрате имущества, 150 тысяч рублей — в случае полной потери. Кроме того, граждане, полностью лишившиеся имущества, смогут рассчитывать на дополнительную региональную выплату в размере 195 тысяч рублей. "Никого не оставим в тяжелой ситуации!" — заявил врио губернатора Хинштейн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В эту ночь на территории Железнодорожного района Курска многоэтажный жилой дом подвергся атаке БПЛА от ВСУ. В результате удара возник пожар на верхних этажах здания. В происшествии погибла женщина, еще шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все, что известно о трагедии — в материале URA.RU. Атака дронов На Курск в очередной раз совершили атаку дроны ВСУ. В этот раз скончалась женщина, еще несколько человек получили ранения. «К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления", — заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В результате удара также начался пожар. Огонь охватил четыре верхних этажа. Мэр Курска выехал на место с главой региона Глава города Сергей Котляров совместно с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном посетил район, где в результате атаки украинского беспилотника был поврежден многоквартирный жилой дом в Железнодорожном округе. Утром представители администрации, комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, инспекции ЖКХ и Фонда капитального ремонта проведут обход пострадавших домов и зафиксируют все выявленные повреждения. Всем нуждающимся будет предоставлена необходимая помощь. Что пообещали власти пострадавшим жителям дома На данный момент жители дома были временно эвакуированы и размещены в ближайшей школе. Им предоставлены спальные места, предметы первой необходимости и питание. Всем пострадавшим будет оказана материальная поддержка: компенсация в размере 75 тысяч рублей предусмотрена при частичной утрате имущества, 150 тысяч рублей — в случае полной потери. Кроме того, граждане, полностью лишившиеся имущества, смогут рассчитывать на дополнительную региональную выплату в размере 195 тысяч рублей. "Никого не оставим в тяжелой ситуации!" — заявил врио губернатора Хинштейн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...