Дрон влетел в многоэтажку в Курске, есть погибшая и раненые: что известно к этому часу

В эту ночь на территории Железнодорожного района Курска многоэтажный жилой дом подвергся атаке БПЛА от ВСУ. В результате удара возник пожар на верхних этажах здания. В происшествии погибла женщина, еще шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все, что известно о трагедии — в материале URA.RU.
Атака дронов
На Курск в очередной раз совершили атаку дроны ВСУ. В этот раз скончалась женщина, еще несколько человек получили ранения. «К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления", — заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В результате удара также начался пожар. Огонь охватил четыре верхних этажа.
Мэр Курска выехал на место с главой региона
Глава города Сергей Котляров совместно с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном посетил район, где в результате атаки украинского беспилотника был поврежден многоквартирный жилой дом в Железнодорожном округе. Утром представители администрации, комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, инспекции ЖКХ и Фонда капитального ремонта проведут обход пострадавших домов и зафиксируют все выявленные повреждения. Всем нуждающимся будет предоставлена необходимая помощь.
Что пообещали власти пострадавшим жителям дома
На данный момент жители дома были временно эвакуированы и размещены в ближайшей школе. Им предоставлены спальные места, предметы первой необходимости и питание. Всем пострадавшим будет оказана материальная поддержка: компенсация в размере 75 тысяч рублей предусмотрена при частичной утрате имущества, 150 тысяч рублей — в случае полной потери. Кроме того, граждане, полностью лишившиеся имущества, смогут рассчитывать на дополнительную региональную выплату в размере 195 тысяч рублей. "Никого не оставим в тяжелой ситуации!" — заявил врио губернатора Хинштейн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.